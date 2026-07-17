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ஆர்ஜென்டீனாவின் டிஎன்ஏவில் இருக்கும் 'கம்பேக்’... ஒலிம்பிக்ஸ் வெளியிட்ட விடியோ!

ஒலிம்பிக்ஸ் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்ட விடியோ குறித்து...

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ஆர்ஜென்டீனாவின் கூடைப் பந்து, கால்பந்து அணியினர். - படங்கள்: ஒலிம்பிக்ஸ், ஏபி

Updated On :17 ஜூலை 2026, 8:23 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஒலிம்பிக்ஸ் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில், “கம்பேக் என்பது ஆர்ஜென்டீனாவின் டிஎன்ஏவிலேயே இருக்கிறது” எனக் குறிப்பிட்டு 2004 ஒலிம்பிக்ஸ் கூடைப் பந்து போட்டியின் விடியோவை வெளியிட்டுள்ளது.

கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான அரையிறுதிப் போட்டியில் ஆர்ஜென்டீனா கடைசி 14 நிமிஷங்களில் 2 கோல்களை அடித்து, 2-1 என த்ரில் வெற்றி பெற்றது.

இங்கிலாந்து அணி 84ஆவது நிமிஷம் வரை 1-0 என முன்னிலை வகித்தது. 85ஆவது நிமிஷத்தில்தான் ஆர்ஜென்டீனா தனது முதல் கோலை அடித்தது. பின்னர், 90+2 நிமிஷத்தில் மற்றுமொரு கோல் அடித்து வென்றது.

இந்த உலகக் கோப்பையில் பல போட்டிகளில் ஆர்ஜென்டீனா இதே மாதிரியான பாணியில் த்ரில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதனைப் பாராட்டும் விதத்தில் ஒலிம்பிக்ஸின் சமூக வலைதள பக்கத்தில் (எக்ஸ், இன்ஸ்டா) ஒரு விடியோ வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அந்த விடியோவில் 2004 ஏதேன்ஸில் நடைபெற்ற கூடைப் பந்து ஆட்டத்தில் ஆர்ஜென்டீனா 3.8 நொடிகளில் கம்பேக் அளித்து சாதனை படைத்திருக்கும். இதனைப் பகிர்ந்த ஒலிம்ப்ஸ் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:

உண்மையாக முடியாத வரைக்கும் எப்போதும் முடிந்ததில்லை. நேற்று ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை அரையிறுதியில் ஆர்ஜென்டீனா கம்பேக் அளித்தது ஏதேன்ஸ் 2004 நினைவுக்கு வருகிறது.

உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா? ஆடவர் கூடைப் பந்து போட்டியில் 3.8 நொடிகளே மீதமிருக்கும் வேளையில் செர்பியா, மாண்டினீக்ரோவுக்கு எதிராக ஆர்ஜென்டீனா நம்பமுடியாத அளவுக்கு கம்பேக் அளித்தது. கம்பேக் என்பது ஆர்ஜென்டீனாவின் டிஎன்ஏவிலேயே இருக்கிறது எனக் கூறியுள்ளது.

Summary

"Comeback is in Argentina's DNA"... Video released by the Olympics!

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