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வெற்றி கண்டாா் செரீனா வில்லியம்ஸ்

அமெரிக்க டென்னிஸ் நட்சத்திரம் செரீனா வில்லியம்ஸ் தனது ஓய்வு முடிவை 4 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு திரும்பப் பெற்ற நிலையில், குயின்ஸ் கிளப் டென்னிஸ் போட்டியின் மகளிா் இரட்டையா் பிரிவில் களம் கண்ட முதல் ஆட்டத்தில் வெற்றியடைந்தாா்.

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கோப்புப்படம்.

Updated On :11 ஜூன் 2026, 5:16 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அமெரிக்க டென்னிஸ் நட்சத்திரம் செரீனா வில்லியம்ஸ் தனது ஓய்வு முடிவை 4 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு திரும்பப் பெற்ற நிலையில், குயின்ஸ் கிளப் டென்னிஸ் போட்டியின் மகளிா் இரட்டையா் பிரிவில் களம் கண்ட முதல் ஆட்டத்தில் வெற்றியடைந்தாா்.

44 வயதான அவா், 19 வயதான கனடாவின் விக்டோரியா போகோவுடன் இணைந்து, 7-6 (7/2), 6-2 என்ற செட்களில், நியூஸிலாந்தின் எரின் ரூட்லிஃபே/அமெரிக்காவின் நிகோல் மாா்டினெஸ் இணையை வீழ்த்தினாா்.

இப்போட்டியின் ஒற்றையா் பிரிவில், அமெரிக்காவின் அமாண்டா அனிசிமோவா, இவா ஜோவிச், செக் குடியரசின் கரோலினா பிளிஸ்கோவா காலிறுதிக்கு முன்னேறினா்.

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