உலகக் கோப்பையின் முதல் போட்டி: வெற்றியுடன் தொடங்கியது மெக்சிகோ!

கால்பந்து உலகக் கோப்பையின் முதல் போட்டியில் மெக்சிகோ அணி 2-0 என அசத்தல் வெற்றி பெற்றது.
மிகவும் கோலகலமாகத் தொடங்கிய உலகக் கோப்பையின் முதல் போட்டியில் தனது சொந்த மண்ணில் விளையாடிய மெக்சிகோ அணி தென்னாப்பிரிக்காவை எதிர்கொண்டது.
தொடக்கதிலேயே அழுத்தத்தை ஏற்படுத்திய மெக்சிகோ அணி 9ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்து அசத்தியது. முதல் பாதியில் 1-0 என முன்னிலை வகித்தது.
இரண்டாம் பாதியில் மெக்சிகோ அணியின் ஜிமினேஸ் 67-ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்து அசத்தினார். இறுதிவரைக்கும் போராடிய தென்னாபிரிக்க அணி ஒரு கோல்கூட அடிக்க மெக்சிகோ அணி இடம் தரவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தப் போட்டியில் 61 சதவிகிதம் பந்தை மெக்சிகோ அணியினர் தனது வசம் வைத்திருந்தார்கள். பந்தை கடத்தும் திறனில் மெக்சிகோ அணியினர் 91 சதவிகித துல்லியமாக இருந்ததும் வியக்கவைத்தது.
முதல் கோல் அடித்த மெக்சிகோவின் ஜூலியன் குவினோன்ஸுக்கு ஆட்ட நாயகன் விருது வழங்கப்பட்டது.
Summary
Mexico gets off to roaring World Cup start with 2-0 win over South Africa in opening match
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