Dinamani
இன்னும் ஒரு வாரத்துக்குள் அமெரிக்கா - ஈரான் போர் முடிவுக்கு வரும்: டிரம்ப்மேக்கேதாட்டு அணை: விரைந்து அனுமதி வழங்க பிரதமரிடம் சிவகுமார் கோரிக்கைமேட்டூர் அணையைத் திறக்கக்கோரி தவெக அரசுக்கு இபிஎஸ் வலியுறுத்தல்இன்றுமுதல் மகளிா் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட்நீலகிரி, கன்னியாகுமரி உள்பட 6 மாவட்டங்களுக்கு இன்று மஞ்சள் எச்சரிக்கை
/
செய்திகள்

உலகக் கோப்பையின் முதல் போட்டி: வெற்றியுடன் தொடங்கியது மெக்சிகோ!

கால்பந்து உலகக் கோப்பையின் முதல் போட்டியில் வென்ற மெக்சிகோ அணி குறித்து...

News image

கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் மெக்சிகோ அணியினர். - படம்: எக்ஸ் / ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை

Updated On :12 ஜூன் 2026, 11:29 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கால்பந்து உலகக் கோப்பையின் முதல் போட்டியில் மெக்சிகோ அணி 2-0 என அசத்தல் வெற்றி பெற்றது.

மிகவும் கோலகலமாகத் தொடங்கிய உலகக் கோப்பையின் முதல் போட்டியில் தனது சொந்த மண்ணில் விளையாடிய மெக்சிகோ அணி தென்னாப்பிரிக்காவை எதிர்கொண்டது.

தொடக்கதிலேயே அழுத்தத்தை ஏற்படுத்திய மெக்சிகோ அணி 9ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்து அசத்தியது. முதல் பாதியில் 1-0 என முன்னிலை வகித்தது.

இரண்டாம் பாதியில் மெக்சிகோ அணியின் ஜிமினேஸ் 67-ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்து அசத்தினார். இறுதிவரைக்கும் போராடிய தென்னாபிரிக்க அணி ஒரு கோல்கூட அடிக்க மெக்சிகோ அணி இடம் தரவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தப் போட்டியில் 61 சதவிகிதம் பந்தை மெக்சிகோ அணியினர் தனது வசம் வைத்திருந்தார்கள். பந்தை கடத்தும் திறனில் மெக்சிகோ அணியினர் 91 சதவிகித துல்லியமாக இருந்ததும் வியக்கவைத்தது.

முதல் கோல் அடித்த மெக்சிகோவின் ஜூலியன் குவினோன்ஸுக்கு ஆட்ட நாயகன் விருது வழங்கப்பட்டது.

Summary

Mexico gets off to roaring World Cup start with 2-0 win over South Africa in opening match

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

96 ஆண்டுகால சாபத்தை முறியடித்து வரலாறு படைத்தது மெக்சிகோ!

96 ஆண்டுகால சாபத்தை முறியடித்து வரலாறு படைத்தது மெக்சிகோ!

டி20 உலகக் கோப்பை: பயிற்சி ஆட்டத்தில் இந்தியா வெற்றி!

டி20 உலகக் கோப்பை: பயிற்சி ஆட்டத்தில் இந்தியா வெற்றி!

உலகக் கோப்பையில் இந்த தவறை மீண்டும் செய்யமாட்டோம்: ஸ்மிருதி மந்தனா

உலகக் கோப்பையில் இந்த தவறை மீண்டும் செய்யமாட்டோம்: ஸ்மிருதி மந்தனா

பூர்வகுடி வீராங்கனைக்கு தனது உலகக் கோப்பை டிக்கெட்டை பரிசளித்த மெக்சிகோ அதிபர்!

பூர்வகுடி வீராங்கனைக்கு தனது உலகக் கோப்பை டிக்கெட்டை பரிசளித்த மெக்சிகோ அதிபர்!

விடியோக்கள்

அரசியலுக்குத் தயார்! நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் வெளியிட்ட விடியோ! | Vijay | Annamalai | Politics

அரசியலுக்குத் தயார்! நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் வெளியிட்ட விடியோ! | Vijay | Annamalai | Politics

மறைந்தும் மறையாத இயக்குநர் இமயம் Bharathi Raja | Dinamani

மறைந்தும் மறையாத இயக்குநர் இமயம் Bharathi Raja | Dinamani

திமுக கூட்டணி இல்லை! CPI மாநிலச் செயலாளர் மு. வீரபாண்டியன் | DMK | MK Stalin

திமுக கூட்டணி இல்லை! CPI மாநிலச் செயலாளர் மு. வீரபாண்டியன் | DMK | MK Stalin

CBSE தேர்வு முடிவுகளில் தீராத குழப்பங்கள் ஏன் ? | CBSE | OSM Result controversy | +2 Students

CBSE தேர்வு முடிவுகளில் தீராத குழப்பங்கள் ஏன் ? | CBSE | OSM Result controversy | +2 Students