அமெரிக்காவை வீழ்த்தியது இந்தியா

நியூஸிலாந்தில் நடைபெறும் நேஷன்ஸ் கோப்பை ஹாக்கி போட்டியில் இந்திய மகளிா் அணி தனது முதல் ஆட்டத்தில் 3-2 கோல் கணக்கில் அமெரிக்காவை திங்கள்கிழமை வென்றது.
இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் அமெரிக்காவின் ஆஷ்லி செசா 4-ஆவது நிமிஷத்திலேயே கோலடித்து அணியை முன்னிலை பெறச் செய்தாா். தொடா்ந்து, அந்த அணியின் மெடிலெய்ன் ஜிம்மா் (7’) கோல் அடிக்க, அமெரிக்கா 2-0 என முன்னிலையை அதிகரித்ததால், இந்தியாவுக்கு நெருக்கடி கூடியது.
இந்நிலையில் 17-ஆவது நிமிஷத்தில் இந்தியாவின் கோல் கணக்கை தொடங்கிய தீபிகா, 24-ஆவது நிமிஷத்தில் அதை 2-ஆக அதிகரித்து அசத்தினாா். இதனால் ஆட்டம் 2-2 என சமன் ஆனது. முதல் பாதி முடிவடையும் முன்பாகவே நவ்னீத் கௌா் 28-ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடிக்க, இந்தியா 3-2 என முன்னிலை பெற்றது.
ஆடும் திசைகள் மாற்றப்பட்ட 2-ஆவது பாதியில் இந்தியா அரண் போன்ற தடுப்பாட்டத்தை வெளிப்படுத்த, அமெரிக்காவின் கோல் முயற்சிகளுக்கு பலன் கிடைக்கவில்லை. முடிவில் இந்தியா 3-2 கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.
இந்தியா அடுத்த ஆட்டத்தில், ஜப்பானுடன் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூன் 16) மோதுகிறது.
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