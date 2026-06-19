Dinamani
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செய்திகள்

கால்பந்து புள்ளிகள் பட்டியல்...

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Updated On :19 ஜூன் 2026, 6:06 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

குரூப் ‘கே’

கொலம்பியா 1 1 0 0 +2 3

டிஆா் காங்கோ 1 0 1 0 0 1

போா்ச்சுகல் 1 0 1 0 0 1

உஸ்பெகிஸ்தான் 1 0 0 1 -2 0

(இந்த குரூப்பின் அடுத்த ஆட்டங்களில், போா்ச்சுகல் - உஸ்பெகிஸ்தான், கொலம்பியா - டிஆா் காங்கோ அணிகள் மோதுகின்றன)

குரூப் ‘எல்’

இங்கிலாந்து 1 1 0 0 +2 3

கானா 1 1 0 0 +1 3

பனாமா 1 0 0 1 -1 0

குரோஷியா 1 0 0 1 -2 0

(இந்த குரூப்பில் அடுத்து, இங்கிலாந்து - கானா, பனாமா - குரோஷியா சந்திக்கின்றன)

இன்றைய ஆட்டங்கள்...

அமெரிக்கா - ஆஸ்திரேலியா

நள்ளிரவு 12.30 மணி

சியாட்டில், அமெரிக்கா.

ஸ்காட்லாந்து - மொராக்கோ

அதிகாலை 3.30 மணி

பாஸ்டன், அமெரிக்கா.

அடுத்து... (ஜூன் 20)

பிரேஸில் - ஹைட்டி

காலை 6 மணி

பிலடெல்ஃபியா, அமெரிக்கா.

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மகளிா் டி20 உலகக் கோப்பை

புள்ளிகள் பட்டியல்

(பாகிஸ்தான் - தென்னாப்பிரிக்கா ஆட்டம் 11 வரை)

குரூப் 1

இந்தியா 2 2 0 4

ஆஸ்திரேலியா 2 2 0 4

தென்னாப்பிரிக்கா 2 1 1 2

வங்கதேசம் 2 0 2 0

நெதா்லாந்து 2 0 2 0

இன்றைய ஆட்டம்

நியூஸிலாந்து - அயா்லாந்து

நள்ளிரவு 11 மணி

சௌதாம்டன்

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