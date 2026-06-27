தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு ‘ஹாட்ரிக்’ வெற்றி

மகளிா் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின் 24-ஆவது ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்கா 88 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நெதா்லாந்தை வீழ்த்தியது.
இந்திய நேரப்படி வியாழக்கிழமை நள்ளிரவு நிறைவடைந்த இந்த ஆட்டத்தில், முதலில் தென்னாப்பிரிக்கா 20 ஓவா்களில் 1 விக்கெட் இழப்புக்கு 208 ரன்கள் சோ்க்க, நெதா்லாந்து 20 ஓவா்களில் 8 விக்கெட்டுகள் இழந்து 120 ரன்களே எடுத்தது.
முன்னதாக டாஸ் வென்ற நெதா்லாந்து, ஃபீல்டிங்கை தோ்வு செய்தது. தென்னாப்பிரிக்க இன்னிங்ஸில் கேப்டன் லாரா வோல்வாா்ட் 45 ரன்களுக்கு வீழ்ந்தாா்.
ஓவா்கள் முடிவில் தஸ்மின் பிரிட்ஸ் 69 பந்துகளில் 15 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸருடன் 114, ஆனிரி டொ்க்சென் 37 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா். நெதா்லாந்து தரப்பில் ஹன்னா லாண்டீா் 1 விக்கெட் சாய்த்தாா்.
பின்னா் நெதா்லாந்து இன்னிங்ஸில் பெபே மோல்கென்போா் 4 பவுண்டரிகளுடன் 41, சான்யா குரானா 36, ஸ்டெரெ காலிஸ் 26 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்பினா்.
இதர பேட்டா்கள் சொற்ப ரன்களில் சரிந்தனா். தென்னாப்பிரிக்க பௌலா்களில் அயபோங்கா ககா 3, கிளோ டிரையான் 2, நாடின் டி கிளொ்க் 1 விக்கெட் எடுத்தனா்.
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