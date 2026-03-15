முதல்முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய சின்னர்! கோப்பை வெல்வாரா?

டென்னிஸ் போட்டித் தரவரிசையில் உலகின் இரண்டாவது இடத்தில் இருக்கும் வீரரான யானிக் சின்னர் இண்டியன் வெல்ஸ் அரையிறுதியில் வென்றுள்ளார்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் யானிக் சின்னர், முதல்முறையாக இண்டியன் வெல்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் 1000 தொடரில், இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.
இத்தாலி நாட்டைச் சேர்ந்த சின்னர் மற்றும் ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரெவ் அரையிறுதியில் மோதினார்கள். இந்தப் போட்டியில் சின்னர் மிகவும் அதிரடியாக விளையாடினார்.
இந்தப் போட்டி 1 மணி நேரம் 24 நிமிஷத்தில் முடிவடைந்தது. சின்னர் 6-2, 6-4 என்ற செட்களில் அபார வெற்றியைப் பெற்றார். இதன் மூலம் முதல்முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
நான்குமுறை கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டம் வென்ற சின்னர், போட்டித் தரவரிசையில் 4ஆவது இடத்தில் இருக்கும் ஸ்வரெவை தொடர்ச்சியாக 6 முறை வென்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளார்.
இறுதிப் போட்டியில் டேனியல் மெத்வதேவ் உடன் சின்னர் மோதுகிறார். அரையிறுதியில் மெத்வதேவ் அல்கராஸை வீழ்த்தினார்.
கடந்த 2023, 24ஆம் ஆண்டுகளில் அரையிறுதியில் அல்கராஸிடம் தோல்வியுற்ற சின்னர், கடைசியாக நடந்த ஏடிபி மாஸ்டர்ஸ் 1000 தொடர்களில் அனைத்து (6) கடின தரை போட்டிகளிலும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
இறுதிப் போட்டியில் வென்று சாதனை நிகழ்த்த காத்திருக்கும் சின்னருக்கு மெத்வதேவ் அதிர்ச்சி அளிப்பாரா என டென்னிஸ் ரசிகர்கள் காத்திருக்கிறார்கள்.
Sinner, who fell in the Indian Wells semi-finals to eventual champion Alcaraz in 2023 and 2024, has now reached the final of all six hardcourt ATP Masters 1000 events.
2026-ல் முதல் தோல்வியைச் சந்தித்த அல்கராஸ்..! தொடர்ச்சியான வெற்றிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த மெத்வதேவ்!
இண்டியன் வெல்ஸ் ஓபன் மாஸ்டா்ஸ்: அல்கராஸ், ஸ்வியாடெக் முன்னேற்றம்!
லாமின் யமால் முதல்முறையாக ஹாட்ரிக் கோல்..! முதலிடத்தை தக்கவைத்த பார்சிலோனா!
5 மணி நேரம் 27 நிமிஷங்கள்... வரலாற்றுச் சாதனையுடன் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய அல்கராஸ்!
“Iran USA War; விலைவாசி உச்சம் தொடப் போகிறது?”: Economist Prabhakar | Crude Oil | Price hike
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Annamalai Press Meet | விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை; முதல்வரின் முழு தோல்வி! | DMK | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
NDA வில் இணைய விஜய் நிபந்தனை?| TVK Vijay | NDA Alliance | ADMK | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...