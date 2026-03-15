Dinamani
அசாம்: ஏப்ரல் 9 பேரவைத் தேர்தல் மேற்கு வங்கம்: ஏப்ரல் 23, 29 பேரவைத் தேர்தல் அறிவிப்பு கேரளத்துக்கு ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி பேரவைத் தேர்தல் 5 மாநில பேரவைத் தேர்தல்: மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை புதுச்சேரிக்கு ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி பேரவைத் தேர்தல் தமிழ்நாட்டுக்கு ஏப்.23ஆம் தேதி தேர்தல் வாக்குப்பதிவு முழுவதும் சிசிடிவி கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிக்கப்படும்: தேர்தல் ஆணையம் ஒவ்வொரு 2 மணி நேரத்திற்கும் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் தெரிவிக்கப்படும் 824 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது 5 மாநில தேர்தல்களில் மொத்தம் 17.4 கோடி வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி 5 மாநிலங்களில் மொத்தம் 2.19 லட்சம் வாக்குச்சாவடிகள்: தேர்தல் ஆணையம் அதிமுக ஆட்சிமன்றக் குழு திருத்தியமைப்பு! எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு! ஈரான் போர்: பாப் எல்-மண்டேப் நீரிணையை மூடவும் திட்டம்?கரூர் பலி: தில்லி சிபிஐ அலுவலகத்தில் ஆஜரானார் விஜய்! ஜம்மு-காஷ்மீரில் ஊடுருவல் முயற்சி முறியடிப்பு- பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதி சுட்டுக்கொலை பாஜக அரசின் தவறான முடிவுகளால் கடும் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு: முதல்வர் ஸ்டாலின்சென்னையில் எரிவாயு சிலிண்டர் வெடித்து 2 குழந்தைகள் பலி
/
செய்திகள்

முதல்முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய சின்னர்! கோப்பை வெல்வாரா?

இண்டியன் வெல்ஸ் டென்னிஸ் அரையிறுதிப் போட்டியில் முதல்முறையாக வென்ற யானிக் சின்னர் குறித்து...

News image
அரையிறுதிப் போட்டியில் யானிக் சின்னர் அடித்த ஷாட். - படம்: ஏபி
Updated On :15 மார்ச் 2026, 10:21 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

டென்னிஸ் போட்டித் தரவரிசையில் உலகின் இரண்டாவது இடத்தில் இருக்கும் வீரரான யானிக் சின்னர் இண்டியன் வெல்ஸ் அரையிறுதியில் வென்றுள்ளார்.

இந்த வெற்றியின் மூலம் யானிக் சின்னர், முதல்முறையாக இண்டியன் வெல்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் 1000 தொடரில், இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.

இத்தாலி நாட்டைச் சேர்ந்த சின்னர் மற்றும் ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரெவ் அரையிறுதியில் மோதினார்கள். இந்தப் போட்டியில் சின்னர் மிகவும் அதிரடியாக விளையாடினார்.

இந்தப் போட்டி 1 மணி நேரம் 24 நிமிஷத்தில் முடிவடைந்தது. சின்னர் 6-2, 6-4 என்ற செட்களில் அபார வெற்றியைப் பெற்றார். இதன் மூலம் முதல்முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

நான்குமுறை கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டம் வென்ற சின்னர், போட்டித் தரவரிசையில் 4ஆவது இடத்தில் இருக்கும் ஸ்வரெவை தொடர்ச்சியாக 6 முறை வென்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளார்.

இறுதிப் போட்டியில் டேனியல் மெத்வதேவ் உடன் சின்னர் மோதுகிறார். அரையிறுதியில் மெத்வதேவ் அல்கராஸை வீழ்த்தினார்.

கடந்த 2023, 24ஆம் ஆண்டுகளில் அரையிறுதியில் அல்கராஸிடம் தோல்வியுற்ற சின்னர், கடைசியாக நடந்த ஏடிபி மாஸ்டர்ஸ் 1000 தொடர்களில் அனைத்து (6) கடின தரை போட்டிகளிலும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

இறுதிப் போட்டியில் வென்று சாதனை நிகழ்த்த காத்திருக்கும் சின்னருக்கு மெத்வதேவ் அதிர்ச்சி அளிப்பாரா என டென்னிஸ் ரசிகர்கள் காத்திருக்கிறார்கள்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

2026-ல் முதல் தோல்வியைச் சந்தித்த அல்கராஸ்..! தொடர்ச்சியான வெற்றிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த மெத்வதேவ்!

2026-ல் முதல் தோல்வியைச் சந்தித்த அல்கராஸ்..! தொடர்ச்சியான வெற்றிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த மெத்வதேவ்!

இண்டியன் வெல்ஸ் ஓபன் மாஸ்டா்ஸ்: அல்கராஸ், ஸ்வியாடெக் முன்னேற்றம்!

இண்டியன் வெல்ஸ் ஓபன் மாஸ்டா்ஸ்: அல்கராஸ், ஸ்வியாடெக் முன்னேற்றம்!

லாமின் யமால் முதல்முறையாக ஹாட்ரிக் கோல்..! முதலிடத்தை தக்கவைத்த பார்சிலோனா!

லாமின் யமால் முதல்முறையாக ஹாட்ரிக் கோல்..! முதலிடத்தை தக்கவைத்த பார்சிலோனா!

5 மணி நேரம் 27 நிமிஷங்கள்... வரலாற்றுச் சாதனையுடன் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய அல்கராஸ்!

5 மணி நேரம் 27 நிமிஷங்கள்... வரலாற்றுச் சாதனையுடன் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய அல்கராஸ்!

வீடியோக்கள்

“Iran USA War; விலைவாசி உச்சம் தொடப் போகிறது?”: Economist Prabhakar | Crude Oil | Price hike
வீடியோக்கள்

“Iran USA War; விலைவாசி உச்சம் தொடப் போகிறது?”: Economist Prabhakar | Crude Oil | Price hike

தினமணி வீடியோ செய்தி...

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
Annamalai Press Meet | விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை; முதல்வரின் முழு தோல்வி! | DMK | BJP
வீடியோக்கள்

Annamalai Press Meet | விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை; முதல்வரின் முழு தோல்வி! | DMK | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
NDA வில் இணைய விஜய் நிபந்தனை?| TVK Vijay | NDA Alliance | ADMK | BJP
வீடியோக்கள்

NDA வில் இணைய விஜய் நிபந்தனை?| TVK Vijay | NDA Alliance | ADMK | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
வீடியோக்கள்

Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு