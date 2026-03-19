Dinamani
விளாத்திகுளம் சிறுமி பாலியல் கொலை! குற்றவாளி கைது! தொடரும் இழுபறி! பியூஷ் கோயல் வருகை ரத்து! இபிஎஸ் தில்லி பயணம்! திமுகவில் இணைந்தார் ரஞ்சனா நாச்சியார்! திராவிட உடன்பிறப்புகள்! முதல்வர் ஸ்டாலின் உகாதி வாழ்த்து! இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையே அணு ஆயுத மோதல் அபாயம்: அமெரிக்க உளவுத்துறைதங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 2,160 குறைவு!
/
செய்திகள்

சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் காலிறுதிக்கு முன்னேறிய 8 அணிகள்..! யார் யாருடன் மோதுகிறார்கள்?

சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் காலிறுதிக்கு முன்னேறிய 8 அணிகள் குறித்து...

News image
ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றில் ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றவர்கள். - படங்கள்: எக்ஸ் / சாம்பியன்ஸ் லீக்.
Updated On :19 மார்ச் 2026, 8:00 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றுகள் முடிவடைந்து காலிறுதிக்கு 8 அணிகள் முன்னேறியுள்ளன.

முதல்கட்டமாக, நடப்பு சாம்பியன் பாரீஸ் செயின்ட் ஜெர்மெய்ன் (பிஎஸ்ஜி), ரியல் மாட்ரிட், ஆர்செனல், ஸ்போர்டிங் ஆகிய அணிகள் காலிறுதிக்கு புதன்கிழமை முன்னேறின.

இரண்டாம் கட்டமாக நள்ளிரவு நடைபெற்ற போட்டிகளில் பார்சிலோனா 8-3 என நியூகேஸிலையும் பயர்ன்மியூனிக் 10-2 என அட்லாண்டாவையும் லிவர்பூல் அணி 4-1 என கலாடசரே அணியையும் அத்லெடிகோ மாட்ரிட் 7-5 என டோட்டஹம் ஸ்பர் அணியையும் வீழ்த்தின.

காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ள 8 அணிகள்: பிஎஸ்ஜி, ரியல் மாட்ரிட், ஆர்செனல், ஸ்போர்டிங், பார்சிலோனா, லிவர்பூல், பயர்ன் மியூனிக், அத்லெடிகோ மாட்ரிட்.

யார் யாருடன் மோதுகிறார்கள்? இரண்டு கட்டமாக நடைபெறும் காலிறுதிப் போட்டிகளில் பார்சிலோனா - அத்லெடிகோ, ரியல் மாட்ரிட் - பயர்ன் மியூனிக், பிஎஸ்ஜி - லிவர்பூல், ஸ்போர்டிங் - ஆர்செனல் அணிகளும் மோதுகின்றன.

ரியல் மாட்ரிட் - பயர்ன் மியூனிக் அணிகள் மோதும் போட்டி கிட்டதட்ட இறுதிப் போட்டி அளவுக்கு சுவாரசியமாகவும் பார்சிலோனா - அத்லெடிகோ மாட்ரிட் போட்டி அரையிறுதி அளவுக்கு சுவாரசியமாகவும் இருக்குமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பற்றி எறிந்த கேம்ப் நௌ திடல்..! பார்சிலோனா அபார வெற்றியுடன் (7-2) காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம்!

காலிறுதியில் பிஎஸ்ஜி, ரியல் மாட்ரிட், ஆா்செனல்: மான்செஸ்டா் சிட்டி, செல்ஸி வெளியேறின

பின்வாங்குவதோ சரணடைவதோ கிடையாது... சாம்பியன்ஸ் லீக்கின் ஸ்பார்டன் - ரியல் மாட்ரிட்!

சாம்பியன்ஸ் லீக்: ஆட்ட நாயகனான வினிசியஸ்! ரியல் மாட்ரிட் அபார வெற்றி!

வீடியோக்கள்

Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

