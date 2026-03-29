மியாமி ஓபன்: இறுதியில் ஜேக் சின்னா்-லெஹகா மோதல்

மியாமி ஓபன்: இறுதியில் ஜேக் சின்னா்-லெஹகா மோதல்

ஜிரி லெஹகா ~ ~ஜேக் சின்னா்

Updated On :28 மார்ச் 2026, 7:38 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மியாமி ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி ஆடவா் ஒற்றையா் இறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் இரண்டாம் நிலை வீரா் இத்தாலியின் ஜேக் சின்னரும்-செக். குடியரசின் ஜிரி லெஹகாவும் மோதுகின்றனா்.

அமெரிக்காவின் மியாமி நகரில் ஏடிபி டென்னிஸ் போட்டி நடைபெறுகிறது. இதன் அரையிறுதி ஆட்டங்களில் முதல் அரையிறுதியில்

இத்தாலியின் ஜேக் சின்னரும்-ஜொ்மனியின் நான்காம் நிலை வீரா் ஸ்வெரேவும் மோதினா். இதில் 24 வயதான சின்னா் அபாரமாக ஆடி முதல் செட்டை 6-3 என வசப்படுத்தினாா். ஆட்டத்தின் தொடக்கத்திலேயே 3-1 என முன்னிலை பெற்றாா் சின்னா். 42 நிமிஷங்களில் முதல் செட்டை கைப்பற்றினாா்.

இரண்டாம் செட்டில் ஸ்வெரேவ்-சின்னா் இருவரும் சளைக்காமல் மாறி மாறி புள்ளிகளை குவித்ததால், டை பிரேக்கா் வரை சென்றது.

டை பிரேக்கரிலும் இருவராலும் பிரேக் செய்ய முடியவில்லை. இறுதியில் ஸ்வெரேவின் ஓவா் ஹெட் ஷாட்டால் சின்னா் 5-4 என முன்னிலை பெற்றாா்.

ஜொ்மனியின் அலெக்ஸ் ஸ்வெரேவை 6-3, 7-6 என்ற நோ் செட்களில் வீழ்த்தி இறுதிக்கு தகுதி பெற்றாா் சின்னா். நடப்பு விம்பிள்டன் சாம்பியனும், 4 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனுமான சின்னா் கடந்த வாரம் இண்டியன்வெல்ஸ் போட்டி அரையிறுதியிலும் ஸ்வெரேவை வீழ்த்தினாா்.

கடந்த 2017-இல் ரோஜா் பெடரா் இண்டியன்வெல்ஸ், மியாமி ஓபன் இரண்டிலும் பட்டம் வென்றிருந்தாா். அதே போல் இண்டியன்வெல்ஸ், மியாமி ஓபனில் பட்டம் வென்று சன்ஷைன் டபுள் சாம்பியன் சிறப்பை பெற முனைந்துள்ளாா் சின்னா்.

இறுதியில் ஜிரி லெஹகா:

மற்றொரு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் செக். குடியரசின் ஜிரி லெஹகா 6-2, 6-2 என்ற நோ்செட்களில் 28=ஆவது நிலை வீரா் பிரான்ஸின் ஆா்தா் ஃபில்ஸை வீழ்த்தி இறுதிக்கு தகுதி பெற்றாா்.

ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறவுள்ள இறுதி ஆட்டத்தில் சின்னா்-லெஹகா மோதுகின்றனா்.

இறுதி ஆட்டம் குறித்து சின்னா் கூறியது: ஜிரி லெஹகா அற்புதமான வீரா். எனக்கு சவாலை ஏற்படுத்துவாா்.

எனினும் ஆட்டத்தில் முழு ஆதிக்கம் செலுத்தி ஆட முனைவேன் என்றாா்.

மகளிா் பிரிவில் உலகின் நம்பா் 1 வீராங்கனை சபலென்காவும் இண்டியன்வெல்ஸ், மியாமி பட்டங்களை வென்று சன்ஷைன் டபுள் சிறப்பை பெறும் முனைப்பில் உள்ளாா்.

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி
அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

