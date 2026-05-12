லீக் 1: சிறந்த வீரராக 2ஆவது முறையாகத் தேர்வான உஸ்மான் டெம்பெலெ!

பிஎஸ்ஜி கால்பந்து அணியின் வீரர் உஸ்மான் டெம்பெலெ குறித்து...

உஸ்மான் டெம்பெலெ. - படம்: எக்ஸ் / லீக் 1 இங்கிலீஷ்.

Updated On :19 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பாரீஸ் ஜெயன்ட் ஜெர்மன் (பிஎஸ்ஜி) கால்பந்து அணியின் ஃபார்வேர்ட் வீரர் உஸ்மான் டெம்பெலெ லீக் 1 தொடரின் இந்த சீசனுக்கான சிறந்த வீரர் என்ற விருதை வென்றார். இந்த விருதை இரண்டாவது முறையாகப் பெற்று அசத்தியுள்ளார்.

பிரான்சில் நடைபெறும் லீக் 1 கால்பந்து தொடரில் பிஎஸ்ஜி அணி அதிகமுறை (13) வென்றுள்ளது. நடப்பு சீசனில் பிஎஸ்ஜி அணி புள்ளிப் பட்டியலில் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது.

பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த உஸ்மான் டெம்பெலெ (28 வயது) 2023 முதல் பிஎஸ்ஜி அணியில் விளையாடி வருகிறார். முன்னதாக, இவர் பார்சிலோனா அணியில் விளையாடியிருக்கிறார்.

கடந்த சீசனில் பேலந்தோர் விருதையும் வென்று அசத்தினார். லீக் 1 தொடரிலும் கடந்த சீசனில் சிறந்த வீரராகத் தேர்வானார். பிஎஸ்ஜி வீரர்கள் 10-ஆவது முறையாகத் தொடர்ச்சியாகத் தேர்வாகியுள்ளார்கள்.

முன்னதாக கிளியன் எம்பாபே ஐந்தாவது முறையாக வென்றிருந்தார். கடந்த சீசனில் 21 கோல்கள் அடித்த உஸ்மான் டெம்பெலெ இந்த சீசனில் காயம் காரணமாக பெரிய தாக்கம் ஏற்படுத்தவில்லை. 9 போட்டிகளில் 10 கோல்கள் அடித்திருக்கிறார்.

சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் உஸ்மான் டெம்பெலெ சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார். அரையிறுதியில் பயர்ன் மியூனிக்கை 6-5 என வீழ்த்தி பிஎஸ்ஜி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது.

லீக் 1 தொடரில் 6 புள்ளிகள் முன்னிலையில் இருக்கும் பிஎஸ்ஜி குறைந்தபட்சம் ஒரு டிரா செய்தாலே கோப்பை உறுதியாகிவிடும். லென்ஸ் அணி இரண்டாவது இடத்தில் இருக்கிறது.

Summary

Paris Saint-Germain forward Ousmane Dembele voted Ligue 1's best player for a 2nd straight season.

அதிக கோல்கள் - அதிக க்ளீன் ஷீட் கொண்ட அணிகள் மோதும் இறுதிப் போட்டி..! யார் வெல்லுவார்கள்?

நடப்பு சாம்பியன் பிஎஸ்ஜி இறுதிக்கு முன்னேற்றம்..! பயர்ன் மியூனிக் வெளியேற்றம்!

ஐரோப்பிய கால்பந்து: லீட்ஸ் , மல்லோா்க்கா வெற்றி

யூரோப்பா லீக் கால்பந்து: ஆஸ்டன் வில்லாவை வென்றது நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட்!

'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA
'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK
அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly
ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுக இனி எந்தக் கூட்டணியிலும் இல்லை: C.V. Shanmugam | ADMK
அதிமுக இனி எந்தக் கூட்டணியிலும் இல்லை: C.V. Shanmugam | ADMK

5 மணி நேரங்கள் முன்பு