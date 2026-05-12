Dinamani
நீட் வினாத்தாள் கசிந்த விவகாரம்: சிபிஐ வழக்குப் பதிவு!கருப்பு திரைப்பட சிறப்பு காட்சிக்கு அனுமதி: முதல்வர் விஜய்க்கு படக்குழு நன்றி! பனையூர் அலுவலகத்தில் தவெக எம்எல்ஏக்கள், நிர்வாகிகளுடன் முதல்வர் விஜய் முக்கிய ஆலோசனைதவெக அரசு கொறடாவாக விருகம்பாக்கம் எம்எல்ஏ சபரிநாதன் நியமனம்!இபிஎஸ் தலைமையிலானதே உண்மையான அதிமுக: திருமாவளவன் எடப்பாடி பழனிசாமியை விஜய் சந்திக்க வேண்டும்: திருமாவளவன் தமிழ்நாடு அரசின் தலைமை வழக்குரைஞர் பி.எஸ்.ராமன் ராஜிநாமா!தமிழகத்தில் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்!சி.வி. சண்முகம் அணி எம்எல்ஏக்களுடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!ஒரு தலித் முதல்வராகும் அளவுக்கு தமிழ்ச் சமூகம் இன்னும் தயாராகவில்லை! திருமாவளவன்ஐயூஎம்எல் தலைவரைச் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்ற முதல்வர் விஜய்!
/
செய்திகள்

ரூ.4,438 கோடிக்கு தனது சிறுவயது கால்பந்து அணியை வாங்கும் செர்ஜியோ ராமோஸ்!

ஸ்பெயின் நாட்டைச் சேர்ந்த முன்னாள் கால்பந்து வீரர் செர்ஜியோ ராமோஸ் குறித்து...

News image

செர்ஜியோ ராமோஸ். - படம்: எக்ஸ் / செவில்லா கால்பந்துக் கழகம்.

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஸ்பெயின் நாட்டைச் சேர்ந்த முன்னாள் கால்பந்து வீரர் செர்ஜியோ ராமோஸ் தனது சிறுவயது கிளப்பான செவில்லாவை வாங்குவதாக அந்த நாட்டைச் சேர்ந்த ஊடகங்கள் தகவல் தெரிவித்துள்ளன.

ஸ்பானிஷ் அவுட்லெட் இஐ பைஸ் என்ற செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ள தகவலின்படி 400 மில்லியன் யூரோஸ் (470 மில்லியன் டாலர்) அதாவது இந்திய மதிப்பில் ரூ.4,438 கோடிக்கு செவில்லா கிளப்பை வாங்குவதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.

செவில்லா கால்பந்து அணி 1890ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. சுமார் 136 ஆண்டுகள் பழமையான கால்பந்து கிளப். இந்த அணி 1945-46 சீசனில் லா லிகா கோப்பையை வென்றுள்ளது. ஸ்பானிஷ் கோப்பையை 5 முறை வென்று அசத்தியுள்ளது.

செவில்லா அணியின் 80 சதவிகித பங்குகளை செர்ஜியோ ராமோஸ் வாங்கியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. ஒரு பங்கின் விலை சுமார் 3,500 யூரோஸ் எனக் கூறப்படுகிறது. லா லிகா மற்றும் ஸ்பானிஷ் தேசிய விளையாட்டு ஆணையம் இதற்கு அனுமதி அளித்ததும் விரைவில் அதிகாரபூர்மாக அறிவிக்கப்படும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

ஸ்பெயின் நாட்டிற்காக உலகக் கோப்பை, 2 யூரோ சாம்பியன்ஷிப் வென்ற ராமோஸ் ரியல் மாட்ரிட் அணியில் விளையாடி உலகப் புகழ்ப் பெற்றார். மிகச் சிறந்த டிஃபெண்டரான இவர் அந்த அணியில் 22 மேஜர் கோப்பகளை வென்றுள்ளார்.

40 வயதாகும் ராமோஸ் 2023-24 சீசனில் செவில்லா அணியில் விளையாடினார். முன்னதாக 2004-05 சீசனில் விளையாடி இருக்கிறார். மெக்சிகனில் இருக்கும் சி.எஃப். மான்டெர்ரே அணியில் 2025-26 சீசனில் விளையாடினார்.

இந்த நிலையில், தனது சிறுவயது கிளப்பை வாங்கியுள்ளதாகவும் விரைவில் அவர் அந்த அணிக்கு உரிமையாளராகவும் மாறுவர் எனக் கூறப்படுகிறது. லா லிகா புள்ளிப் பட்டியலில் செவில்லா 13ஆவது இடத்தில் இருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Sergio Ramos agrees to buy boyhood club Sevilla, Spanish media report

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ஐஎஸ்எல் கால்பந்து போட்டி: சென்னையை வென்ற நாா்த்ஈஸ்ட்!

ஐஎஸ்எல் கால்பந்து போட்டி: சென்னையை வென்ற நாா்த்ஈஸ்ட்!

யூத் லீக்கில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ரியல் மாட்ரிட்!

யூத் லீக்கில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ரியல் மாட்ரிட்!

காலிறுதியில் பார்சிலோனா போராடி தோல்வி: அத்லெடிகோ அறையிறுதிக்கு முன்னேற்றம்!

காலிறுதியில் பார்சிலோனா போராடி தோல்வி: அத்லெடிகோ அறையிறுதிக்கு முன்னேற்றம்!

லிவர்பூல் அணியிலிருந்து விலகும் முகமது சாலா..! சோகத்தில் ரசிகர்கள்!

லிவர்பூல் அணியிலிருந்து விலகும் முகமது சாலா..! சோகத்தில் ரசிகர்கள்!

விடியோக்கள்

#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?

தினமணி செய்திச் சேவை

35 நிமிடங்கள் முன்பு
'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA
வீடியோக்கள்

'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA

தினமணி செய்திச் சேவை

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK
வீடியோக்கள்

அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly
வீடியோக்கள்

ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு