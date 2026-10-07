இந்தியாவை வென்றது உருகுவே
சா்வதேச நட்பு ரீதியிலான கால்பந்தாட்டத்தில் இந்தியா 1-6 கோல் கணக்கில், இருமுறை உலக சாம்பியனான உருகுவேயிடம் செவ்வாய்க்கிழமை தோல்வி கண்டது.
சா்வதேச நட்பு ரீதியிலான கால்பந்தாட்டத்தில் இந்தியா 1-6 கோல் கணக்கில், இருமுறை உலக சாம்பியனான உருகுவேயிடம் செவ்வாய்க்கிழமை தோல்வி கண்டது.
இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் உருகுவே வீரா் டாா்வின் நுனெஸ் (12’) பெனால்ட்டி கிக் வாய்ப்பில் கோல் அடிக்க, பதிலுக்கு இந்தியாவின் அனிருத் தாபா (22’) ஸ்கோா் செய்து, ஆட்டத்தை 1-1 என சமநிலைக்குக் கொண்டு வந்தாா்.
ஆனால் அதன் பிறகு, உருகுவே வீரா்கள் மேக்ஸிமிலியானோ அராஜோ (28’, 59’), ரோட்ரிகோ ஜலாஸாா் (53’), ஜுவான் மேனுவல் சானாபரியா (71’), ரோட்ரிகோ அகிரே (86’) ஆகியோா் வரிசையாக கோல் அடிக்க, இந்தியாவால் அந்த சவாலை எதிா்கொள்ள முடியாமல் போனது. முடிவில் உருகுவே 6-1 கோல் கணக்கில் வென்றது.
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