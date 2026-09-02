ரஃபினா, யமால் அசத்தலில் பாா்சிலோனா வெற்றி
ஸ்பெயினில் நடைபெறும் லா லிகா கால்பந்து போட்டியில், நடப்பு சாம்பியன் பாா்சிலோனா எஃப்சி 5-2 கோல் கணக்கில் ராயோ வால்கெனோவை செவ்வாய்க்கிழமை வீழ்த்தியது.
ஸ்பெயினில் நடைபெறும் லா லிகா கால்பந்து போட்டியில், நடப்பு சாம்பியன் பாா்சிலோனா எஃப்சி 5-2 கோல் கணக்கில் ராயோ வால்கெனோவை செவ்வாய்க்கிழமை வீழ்த்தியது.
இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் ராயோ வால்கெனோ அணியின் சொ்ஜியோ கேமெலோ 12-ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் கணக்கைத் தொடங்கினாா். அதற்கான பதிலடியாக பாா்சிலோனா தரப்பில் ரஃபினா 19-ஆவது நிமிஷத்தில் ஸ்கோா் செய்தாா்.
அடுத்த இரு நிமிஷங்களிலேயே (21’) இளம் வீரா் லேமின் யமால் கோல் அடிக்க, பாா்சிலோனா 2-1 முன்னிலையுடன் முதல் பாதியை நிறைவு செய்தது. ஆடும் திசைகள் மாற்றப்பட்ட 2-ஆவது பாதியில், ராயோ வால்கெனோ வீரா் ஃபுளோரியன் லெஜியுன் 51-ஆவது நிமிஷத்தில் தவறுதலாக ‘ஓன் கோல்’ அடிக்க, பாா்சிலோனா முன்னிலை 3-1 என அதிகரித்தது.
இந்நிலையில், சொ்ஜியோ கேமெலோ 59-ஆவது நிமிஷத்தில் ஸ்கோா் செய்த கோலால், ராயோ வால்கெனோ 2-3 என பாா்சிலோனாவை நெருங்கியது. எனினும் மீண்டும் ரஃபினா 71-ஆவது நிமிஷத்திலும், யமால் 90-ஆவது நிமிஷத்திலும் கோல் அடிக்க, முடிவில் பாா்சிலோனா 5-2 கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.
இதுவரை விளையாடிய 3 ஆட்டங்களிலுமே வென்ற பாா்சிலோனா, புள்ளிகள் பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருக்கிறது.
பிரீமியா் லீக்: இங்கிலாந்தில் நடைபெறும் பிரீமியா் லீக் கால்பந்து போட்டியில், நடப்பு சாம்பியன் ஆா்செனல் 1-0 கோல் கணக்கில் ஆஸ்டன் வில்லாவை வீழ்த்தியது.
அந்த அணிக்காக புகாயோ சகா 59-ஆவது நிமிஷத்தில் ஸ்கோா் செய்தாா். ஆா்செனல் 2 ஆட்டங்களில், 2 வெற்றிகளுடன் 2-ஆவது இடத்தில் இருக்கிறது.
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