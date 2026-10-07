இலவசமாக ஒளிபரப்பாகும் ஐஎஸ்எல் போட்டிகள்..! முதல்முறையாக இம்பால் திடலில்!
ஐஎஸ்எல் 2026-27 சீசனுக்கான போட்டிகள் இலவசமாக ஒளிபரப்பாகுவது குறித்து...
ஐஎஸ்எல் கோப்பைகள் - படம்: எக்ஸ் / இந்தியன் சூப்பர் லீக்
இந்தியன் சூப்பர் லீக் 2026-27 சீசனுக்கான கால்பந்துப் போட்டிகள் யூடியூபில் நேரடியாக இலவசமாக ஒளிப்பராகுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் நடைபெறும் உள்நாட்டு கால்பந்து லீக்கில் முக்கியமானதாக இந்தியன் சூப்பர் லீக் (ஐஎஸ்எல்) போட்டிகள் இருக்கின்றன. இதன் வணிக ரீதியான வருவாய் இழப்பினால், தற்போது பல பிரச்னைகளை சந்தித்துள்ளன.
நடப்பு சீசனுக்கான போட்டிகள் அக்.10 முதல் தொடங்கி மே மாதம் வரை நடைபெற இருக்கின்றன. இதில் முதல்கட்ட போட்டிகள் அக்.10 முதல் ஜன.17 வரை நடைபெற இருக்கின்றன.
ஐஎஸ்எல் 13ஆவது சீசனில் 13 அணிகள் பங்குபெற இருக்கின்றன. முதல் கட்டமாக 78 போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. பொதுவாக இந்தப் போட்டிகள் வெள்ளி, சனிக்கிழமை, ஞாயிற்றுக் கிழமைகளில் நடைபெறவிருக்கின்றன.
இந்த சீசனில் புதியதாக சர்ச்சில் பிரதர்ஸ் அணி களமிறங்குகிறது. தி ரெட் மெஷிஸ் என்றழைக்கப்படும் இந்த அணி எஃப்சி கோவாவின் உள்ளூர் எதிரணியாகக் கருதப்படுகிறது.
முதல்முறையாக வடக்கிழக்கில் இம்பால் நகரில் குமன் லாம்பக் திடலில் ஐஎஸ்எல் போட்டி நடைபெற இருக்கிறது. இந்தப் போட்டி வரும் நவ.24ஆம் தேதி நார்த் ஈஸ்ட் எப்ஃசி - ஸ்போர்டிங் கிளப் தில்லி அணியும் மோதுகின்றன.
The Blasters welcomed the Gaurs to Kochi in an #ISL12 thriller at the JLN. ð¡— MG Indian Super League (@IndSuperLeague) October 7, 2026
Relive the game live on YouTube tonight at 7:30PM. https://t.co/e3hqrhNhhQ#MGISL13 #MGIndianSuperLeague #WeAreOpen pic.twitter.com/L6AiqMWYTM
Summary
ISL 2026-27 season to be live and free on Youtube this season
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