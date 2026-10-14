கேரள அரசின் விருது விழாவில் முதல்வர் விஜய் பாணியில் ஆன்சி சோஜன்..! வைரல் விடியோ!
முதல்வர் விஜய் பாணியில் மீண்டும் சைகை செய்த கேரள வீராங்கனை ஆன்சி சோஜனின் வைரல் விடியோ குறித்து...
முதல்வர் விஜய் பாணியில் ஆன்சி சோஜன் - படங்கள்: இன்ஸ்டா / ஷெர்பு, ஆன்சி சோஜன், பிடிஐ.
கேரள தடகள வீராங்கனை ஆன்சி சோஜன் மாநில அரசின் விருது விழா மேடையில் தமிழக முதல்வர் விஜய் பாணியில் சைகை செய்த காட்சிகள் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
மகளிருக்கான நீளம் தாண்டுதலில் இறுதிப் போட்டியில் பங்கேற்ற இந்திய வீராங்கனை ஆன்சி சோஜன் பங்கேற்று, 6.53 மீட்டருக்கு தாண்டி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார்.
கேரளத்தைச் சேர்ந்த 25 வயதான ஆன்சி சோஜன் இந்திய கடற்படையில் பணியாற்றி வருகிறார். ஆசிய விளையாட்டில் இரண்டு வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்றுள்ளார்
தீவிர விஜய் ரசிகையான இவர் ஆசிய விளையாட்டில் பதக்கம் வென்ற பிறகு முதல்வர் விஜய்யிடம் இருந்து அழைப்பு வந்தால் நன்றாக இருக்குமெனக் கூறினார்.
முன்னதாக தில்லியில், இந்திய நேஷ்னல் ஓபன் தடகள சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் போட்டியில் ஆன்சி சோஜன் வென்ற போது முதல்வர் விஜய் சட்டப்பேரவையில் செய்த சைகையை செய்து கவனம் பெற்றார்.
இந்த நிலையில், நேற்று கேரள முதல்வர் ஜிவி ராஜா ஸ்போர்ட்ஸ் விருதுகளை அளித்தார். இதில் பங்கேற்க வந்திருந்த ஆன்சி சோஜன் மேடைக்கு வரும்போது முதல்வர் விஜய்யின் மெர்சல் பட பாணியிலும், சட்டப் பேரவையில் அவர் செய்த சைகையையும் செய்து அசத்தினார். இந்த விடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகின்றது.
Summary
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