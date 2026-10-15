அழிவில்லாத புகழ்..! ரியல் மாட்ரிட் பயிற்சியாளர் ரோம் ரசிகர்களின் அன்பைப் பெறக் காரணம் என்ன?
சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் ரோம் ரசிகர்களின் வாழ்த்துகளைப் பெற்ற ரியல் மாட்ரிட் பயிற்சியாளர் குறித்து...
ரோம் கால்பந்து ரசிகர்களின் அன்பு மழையில் ஜோஷ் மௌரிங்கோ - படம்: ஏபி
சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் ரியல் மாட்ரிட் பயிற்சியாளர் ஜோஸ் மௌரிங்கோ எதிரணியான ரோமா (ரோம்) அணியின் ரசிகர்களின் வாழ்த்துகளைப் பெற்றது கவனம் பெற்றுள்ளது.
இந்தப் போட்டியில் தொடக்கத்தில் 3-1 என ரோமா 82ஆவது நிமிஷங்கள் வரை முன்னிலை வகித்தது. பின்னர், கடைசி 7 நிமிஷங்களில் ரியல் மாட்ரிட் 4-3 என்ற கோல் கணக்கில் த்ரில் வெற்றி பெற்றது.
இந்தப் போட்டிக்கு முன்பாக ரோமா கால்பந்து ரசிகர்கள் ஜோஸ் மௌரிங்கோவின் பதாகைகள் எடுத்து வந்து அன்பைப் பொழிந்தார்கள். முன்னதாக அந்த அணியின் பயிற்சியாளராக இருந்தவர் என்பதால் அந்த ரசிகர்கள் இப்போதும் அன்புடன் இருக்கிறார்கள்.
ரோமா அணியின் பயிற்சியாளராக ஜோஷ் மௌரிங்கோ சேர்ந்த முதல் சீசனிலேயே (2022) ஐரோப்பாவின் கான்ஃபரன்ஸ் லீக்கை வென்றது. இதுதான் ரோமாவின் முக்கியமான ஐரோப்பிய கோப்பை என்பது கவனிக்கத்தக்கது.
பின்னர், 2023ல் ஐரோப்பிய சாம்பியன் இறுதிப் போட்டிக்கு அணியை அழைத்துச் சென்றார். பின்னர் ஜன.2024ல் அணியில் இருந்து விலகினார்.
இந்தப் போட்டியில் ரோம் கால்பந்து ரசிகர்கள், ”ரோம் அணிக்கு புகழைச் சேர்த்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் ரோம் எப்போதும் கௌரவிக்கும். மக்கள் உங்களுக்கு எப்போதும் அழிவில்லாத புகழை அளிப்பார்கள்” எனப் புகழ்ந்தனர்.
ரோம் ரசிகர்கள் அன்பைப் பார்த்த மௌரிங்கோ, “இந்த அளவுக்கான அன்பை எதிர்பார்க்கவில்லை. மகிழ்ச்சிக்கு வார்த்தைகளே இல்லை. ரோம் தொடக்கத்தில் எல்லாமே சிறப்பாக இருந்தது.
ஒரு கட்டத்தில் 3-1 என இருக்கும்போது போட்டி முடிந்துவிட்டதாக ரோம் அணியினர் நினைத்துவிட்டனர். ஆனால், உண்மையில் முடிந்தது ரோம் அணியினர்தான்” என்று பேசினார்.
â¤ï¸ Roma fans unveil a banner in tribute to JosÃ© Mourinho.— MadridPatron (@MadridPatron) October 14, 2026
Mourinho looks visibly emotional as he waves back to the supporters.
A special moment. ð¥¹ð pic.twitter.com/2Fsfi3sQ3L
Jose Mourinho bestowed with 'eternal glory' by Roma fans in winning return as Real Madrid coach
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