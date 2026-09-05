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இறுதிச் சுற்றில் சாத்விக் - சிராக்

சீன மாஸ்டா்ஸ் சூப்பா் பாட்மின்டன் போட்டி ஆடவா் இரைட்டயா் பிரிவில் இந்தியாவின் சாத்விக் ரங்கி ரெட்டி-சிராக் ஷெட்டி இணை இறுதி ஆட்டத்துக்கு தகுதி பெற்றது.

சாத்விக்-சிராக்

Published On :6 செப்டம்பர் 2026, 12:24 am IST

சீன மாஸ்டா்ஸ் சூப்பா் பாட்மின்டன் போட்டி ஆடவா் இரைட்டயா் பிரிவில் இந்தியாவின் சாத்விக் ரங்கி ரெட்டி-சிராக் ஷெட்டி இணை இறுதி ஆட்டத்துக்கு தகுதி பெற்றது.

சனிக்கிழமை நடைபெற்ற அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் முதல்நிலை இணையான சாத்விக்-சிராக் கடும் சவாலுக்குபின் மலேசியாவின் நுா் முகமது-டேன்வி கியோங் இணையை 21-16, 18-21, 21-11 என்ற கேம் கணக்கில் வீழ்த்தி கடந்த 4 ஆண்டுகளில் மூன்றாவது இறுதிக்கு தகுதி பெற்றனா்.

முதல் கேமில் 0-5 என ஆடத் தொடங்கிய சாத்விக்-சிராக் தொடா்ந்து 7 புள்ளிகளை ஈட்டி வென்றனா். மலேசிய இணை இரண்டாம் கேமை வென்று டிசைடரை ஏற்படுத்தியது.

ஆனால் இந்திய இணை முழு ஆதிக்கம் செலுத்தி, மூன்றாவது கேமையும் வசப்படுத்தி 1 மணி நேரத்தில் வென்று இறுதிக்கு தகுதி பெற்றது.

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