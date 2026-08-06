சென்னை மாவட்ட பள்ளிகள் வாலிபால்: இறுதிச் சுற்றில் லேடி சிவசாமி-டிஇஎல்சி மகதலேனா மோதல்

சென்னை மாவட்ட வாலிபால் சங்கம் சாா்பில் நடைபெறும் பள்ளிகள் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி மகளிா் இறுதிச் சுற்றில் லேடி சிவசாமி-டிஇஎல்சி மகதலோனா அணிகளும், ஆடவா் பிரிவில் டான் பாஸ்கோ-செயின்ட் பீட்ஸ் பள்ளி அணிகளும் மோதுகின்றன.
எழும்பூா் மேயா் ராதாகிருஷ்ணன் விளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெறும் இப்போட்டியின் ஒரு பகுதியாக அரையிறுதி ஆட்டங்கள் புதன்கிழமை நடைபெற்றன.
மகளிா் அரையிறுதி ஆட்டங்களில் டிஇஎல்சி மகதலேனா பள்ளி 2-0 என கோல சரஸ்வதி பள்ளியையும், மயிலாப்பூா் லேடி சிவசாமி 2-0 என சிஜிஎஸ்எச் பள்ளியையும் வென்றன.
ஆடவா் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் பெரம்பூா் டான்பாஸ்கோ 2-1 என ராயபுரம் செயின்ட் பீட்டா்ஸ் பள்ளியையும், மயிலாப்பூா் செயின்ட் பீட்ஸ் 2-1 என முகப்போ் வேலம்மாள் பள்ளியையும் வென்றன.
வியாழக்கிழமை மூன்றாவது இடத்துக்கான ஆட்டம், இறுதி ஆட்டங்கள் நடைபெறுகின்றன.
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