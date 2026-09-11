சாம்பியன்ஸ் லீக்: முதல் போட்டியில் 16 அணிகள் வெற்றி, 4 அணிகள் டிரா!
சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் முதல் போட்டியில் வென்ற அணிகள் குறித்து...
சாம்பியன்ஸ் லீக் இலச்சினை - படம்: எக்ஸ் / சாம்பியன்ஸ் லீக்
ஐரோப்பிய கண்டத்தில் நடைபெறும் சாம்பியன்ஸ் லீக்கின் முதல் போட்டியில் இதுவரை 36 அணிகள் விளையாடியுள்ளன. அதில் 16 அணிகள் வெற்றியையும் 4 அணிகள் சமனிலும் முடித்துள்ளன.
முதல் நாளில் நடைபெற்ற போட்டியில் 12 அணிகள் வெற்றியைப் பெற்றன. இரண்டாவது நாளில் 4 அணிகள் வெற்றியையும் 4 அணிகள் சமனிலும் முடித்தன. முதல் சுற்றில் மொத்த அணிகளும் 69 கோல்கள் அடித்துள்ளன.
ஜெர்மனி ஜெயண்ட்ஸ் எனப்படும் பயர்ன் மியூனிக் அணி போடோ/க்ளிமிட் அணியை 5-0 என வீழ்த்தியது. இதில் ஜமால் முசியாலா 47ஆவது நிமிஷத்திலும் ஹாரி கேன் 61ஆவது நிமிஷத்திலும் அல்போன்ஸோ டேவிஸ் 77ஆவது நிமிஷத்திலு கோல் அடித்தார்கள்.
நட்சத்திர வீரர் மைக்கேல் ஒலிஸே 83, 90+2ஆவது நிமிஷத்தில் 2 கோல்கள் அடித்து ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றார்.
அடுத்த போட்டியில் ஆர்சி லென்ஸ் அணி 3- 2என்ற கோல் கணக்கில் ஸ்லாவியா பிராக் அணியை வீழ்த்தியது. இதில் 49ஆவது நிமிஷத்தில் ஸ்லாவியா அணியின் மிகுலாஸுக்கு ரெட் கார்டு வழங்கப்பட்டது.
அடுத்த போட்டியில் முதல்முறையாக 70 ஆண்டுகால சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் விளையாடிய கோமா 1907 அணி 4-1 என வரலாற்று வெற்றியைப் பெற்றது.
அடுத்த போட்டியில் ரெட் டெவில்ஸ் எனப்படும் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 4-0 என்ற கோல் கணக்கில் ஷபா அணியை வீழ்த்தியது.
ரோமா - ஃபெனர்பாகே, பிஎஸ்வி - எஃப்சி ஷக்தார் டொனெட்ஸ்க் போட்டிகள் 1-1 என்ற கோல் கணக்கில் சமனில் முடிந்தன. மொத்தம் 36 அணிகளில் டாப் 8 இடம் பிடிக்கும் அணிகள் நேரடியாக ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றுக்குத் தகுதிபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
புள்ளிப் பட்டியலில் 9-24 வரை இடம்பிடிக்கும் அணிகள் பிளே-ஆஃப்ஸ் போட்டிகளில் விளையாடி அதிலிருந்து 8 அணிகள் ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றுக்குத் தேர்வாகுமென்பது கடந்த சீசன் முதல் உருவாக்கப்பட்ட புதிய நடைமுறை என்பதும் கவனிக்கத்தகது.
சாம்பியன்ஸ் லீக் பட்டியல்
1. பிஎஸ்ஜி
2. பயர்ன் மியூனிக்
3. பார்சிலோனா
4. மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
5. கோமோ 1907
6. எஸ்சிபி
7. விஎஃப்பி ஸ்டட்கார்ட்
8. மான்செஸ்டர் சிட்டி
After matchday 1 ð§#UCL pic.twitter.com/rAb8dR7O1W— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 10, 2026
Summary
Champions League: 16 teams win, 4 teams draw in the first round of matches!
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