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எம்பாபே 2 கோல்கள்: தோல்விக்குப் பிறகு வலுவான கம்பேக் அளித்த ரியல் மாட்ரிட்!

லா லிகா கால்பந்துத் தொடரில் கம்பேக் அளித்த ரியல் மாட்ரிட் குறித்து...

Real Madrid's Kylian Mbappe celebrates scoring his side's 4th goal during the Spanish La Liga soccer match between Real Madrid and Rayo Vallecano in Madrid, Spain, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் எம்பாபே - படம்: ஏபி

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லா லிகா கால்பந்துத் தொடரில் ரியல் மாட்ரிட் அணி 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் ராயோ வலேகானோ அணியை வென்று, வலுவான கம்பேக் அளித்துள்ளது.

முந்தைய (செப்.5) லா லிகா போட்டியில் ரியல் பெட்டிஸ் உடன் 0-1 என ரியல் மாட்ரிட் அணி தோல்வியுற்று ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி அளித்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இன்றைய போட்டியில் ராயோ வலேகானோ உடன் ரியல் மாட்ரிட் தனது சொந்த மண்ணில் மோதியது. இந்தப் போட்டியில் கிலியன் எம்பாபே 2 கோல்கள் (14ஆவது நிமிஷத்தில் பெனால்டி, 90+1ஆவது நிமிஷத்தில்) அடித்து அசத்தினார்.

இவருடன் சேர்ந்து அல்வரே 17ஆவது நிமிஷத்திலும் ஜூட் பெல்லிங்ஹம் 35ஆவது நிமிஷத்திலும் கோல் அடித்தார்கள். ராயோ வலேகானோ அணி 51ஆவது நிமிஷத்தில் ஆறுதல் கோல் அடித்தது.

இந்தப் போட்டியில் 56 சதவிகித பந்தை தங்கள்வசம் வைத்திருந்த ரியல் மாட்ரிட் 514 பாஸ்களை செய்து எதிரணியை திணற வைத்தார்கள். 23 ஷாட்டுகளில் 11 முறை இலக்கை நோக்கி அடித்த ரியல் மாட்ரிட் அணியினர் ஒருமுறை ஆஃப்ஸைடில் தவறிழைத்தனர்.

லா லிகா புள்ளிப் பட்டியல்

1. பார்சிலோனா - 12 புள்ளிகள் (4 போட்டிகள்)

2. ரியல் மாட்ரிட் - 12 புள்ளிகள் (5 போட்டிகள்)

3. அலாவெஸ் - 10 புள்ளிகள் (5 போட்டிகள்)

4. செவில்லா - 10 புள்ளிகள் (5 போட்டிகள்)

5. ரியல் பெட்டிஸ் - 9 புள்ளிகள் (4 போட்டிகள்)

6. டெபோர்டிவோ - 8 புள்ளிகள் (4 போட்டிகள்)

Summary

La Liga: Kylian Mbappe At The Double As Real Madrid Sink Rayo Vallecano

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