The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
காங்கிரஸ் முன்னாள் எம்எல்ஏ 3 ஆண்டுகள் தேர்தலில் போட்டியிடத் தடை!எதிர்திசையில் வாகனம் ஓட்டுபவரா? திறந்தது மூன்றாம் கண்! டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் போராட்டத்துக்குக் காரணம் திமுக - அதிமுகதான்: அமைச்சர் விக்னேஷ் பேச்சுமேட்டூரிலிருந்து காவிரி நீர் கல்லணை வந்தது! நாளை காலை திறப்பு!நேபாள பெருவெள்ளம்! தஞ்சையில் மரபணு சேகரிப்பு பணி தொடக்கம்!!தவெக ஆதரவு கட்சிகள் கூட்டம்: காங்கிரஸுக்கு நேரில் அழைப்பு விடுத்த அமைச்சர்கள்!உத்தர பிரதேச வெள்ளம்: 26 மாவட்டங்கள் பாதிப்பு - 17,500 போ் மீட்புமாவட்ட நீதிபதிகளின் ஓய்வு வயது 62: தமிழ்நாடு உள்பட 7 மாநிலங்கள் ஒப்புதல்396 ஆசிரியா்களுக்கு டாக்டா் ராதாகிருஷ்ணன் விருது: அமைச்சா் ராஜ்மோகன் இன்று வழங்குகிறாா்நிலக்கரியில் இருந்து வாயுக்களைப் பிரித்தெடுக்கும் திட்டம்: ஒப்பந்தப்புள்ளி கோராத நிறுவனங்கள்ரயில் நிலையங்களின் வருவாய் பட்டியல்: சென்ட்ரலுக்கு 3-ஆவது இடம்!

பெனால்டியை தவறவிட்ட எம்பாபேவின் அணிக்கு சீசனின் முதல் தோல்வியைப் பரிசளித்த ரியல் பெட்டிஸ்!

லா லிகா கால்பந்து தொடரில் ரியல் மாட்ரிட் அணியை வீழ்த்திய ரியல் பெட்டிஸ் அணி குறித்து...

Betis' Troy Parrott (19) is congratulated by Marc Bartra after scoring his side's opening goal during the Spanish La Liga soccer match between Real Betis and Real Madrid in Seville, Spain, Friday, Sept. 4, 2026. (AP Photo/Jose Breton)

பெனால்டியை தவறவிட்ட எம்பாபே, வெற்றிக் களிப்பில் ரியல் பெட்டிஸ் வீரர்கள். - படங்கள்: ஏபி

Published On :5 செப்டம்பர் 2026, 12:20 pm IST

ஸ்பெயின் நடைபெறும் லா லிகா கால்பந்து தொடரில் ரியல் மாட்ரிட் அணியை 1-0 என ரியல் பெட்டிஸ் அணி வீழ்த்தியது. இதனால், ரியல் மாட்ரிட் ரசிகர்கள் சோகத்தில் இருக்கிறார்கள்.

கடந்த 2021க்குப் பிறகு ரியல் பெட்டிஸ் அணிக்கு எதிரான வெளியூர் ஆட்டத்தில் வெற்றியைப் பெறாமலே இருப்பது ரியல் மாட்ரிட் அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

ஸ்பெயினில் செவில்லாவின் எஸ்டாடியோ லா கார்டுஜா திடலில் ரியல் பெட்டிஸ் - ரியல் மாட்ரிட் அணிகள் மோதின. இந்தப் போட்டியில் 1-0 என ரியல் பெட்டிஸ் வென்றது.

இந்தப் போட்டியில் முதல் பாதியில் 0-0 என இருந்தது. இரண்டாம் பாதியில் 81ஆவது நிமிஷத்தில் டிராய் பாரட் கோல் அடித்தார். பின்னர், ரியல் மாட்ரிட் எவ்வளவு போராடியும் கோல் அடிக்க முடியாமல் சென்றது.

ஸ்டாப்பேஜ் நேரத்தில் 90+4 நிமிஷத்தில் தனக்குக் கிடைத்த பெனால்டியை எம்பாபே தவறவிட்டார். இதனால், ரியல் பெட்டிஸ் கோல்கீப்பர் ஆக்ரோஷமாக அவருக்கு அருகில் கூச்சலிடத்து சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

இந்த வெற்றியின் மூலமாக புள்ளிப் பட்டியலில் அந்த அணி மூன்றாமிடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது. பார்சிலோனா முதலிடத்திலும் ரியல் மாட்ரிட் இரண்டாமிடத்திலும் இருக்கின்றன.

Summary

Mbappe misses penalty: Real Betis stuns Real Madrid in La Liga!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

லா லிகா கால்பந்து: செவில்லாவை சாய்த்தது அட்லெடிகோ மாட்ரிட்

லா லிகா கால்பந்து: செவில்லாவை சாய்த்தது அட்லெடிகோ மாட்ரிட்

எம்பாபே ஹாட்ரிக் கோல்..! ரியல் மாட்ரிட் மிகப்பெரிய வெற்றி!

எம்பாபே ஹாட்ரிக் கோல்..! ரியல் மாட்ரிட் மிகப்பெரிய வெற்றி!

அபார (5-0) வெற்றியுடன் சீசனை தொடங்கிய பார்சிலோனா..! ஆட்ட நாயகன் விருது வென்ற கேப்டன்

அபார (5-0) வெற்றியுடன் சீசனை தொடங்கிய பார்சிலோனா..! ஆட்ட நாயகன் விருது வென்ற கேப்டன்

மாட்ரிட் காட்டுத் தீ: நிவாரண நிதியாக ரூ. 90 லட்சம் வழங்கிய மெஸ்ஸி!

மாட்ரிட் காட்டுத் தீ: நிவாரண நிதியாக ரூ. 90 லட்சம் வழங்கிய மெஸ்ஸி!

விடியோக்கள்

தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டதில் தவெக அமைச்சர்கள்! | எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் என்னென்ன? | TVK

தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டதில் தவெக அமைச்சர்கள்! | எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் என்னென்ன? | TVK

UN Kannan Interview | PM ஆக விஜய்..காங்கிரசுக்கு ஏன் கோபம்? | CM Vijay | TVK | DMK | Congress

UN Kannan Interview | PM ஆக விஜய்..காங்கிரசுக்கு ஏன் கோபம்? | CM Vijay | TVK | DMK | Congress