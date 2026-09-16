நியூகேஸிலை வீழ்த்தியது லீட்ஸ்
இங்கிலாந்தில் நடைபெறும் பிரீமியா் லீக் கால்பந்து போட்டியில், லீட்ஸ் யுனைடெட் எஃப்சி 4-1 கோல் கணக்கில் நியூகேஸில் யுனைடெட் எஃப்சியை வீழ்த்தியது.
AP
இங்கிலாந்தில் நடைபெறும் பிரீமியா் லீக் கால்பந்து போட்டியில், லீட்ஸ் யுனைடெட் எஃப்சி 4-1 கோல் கணக்கில் நியூகேஸில் யுனைடெட் எஃப்சியை வீழ்த்தியது.
இந்திய நேரப்படி, திங்கள்கிழமை நள்ளிரவு நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் நியூகேஸில் வீரா் லீவிஸ் மைலி 32-ஆவது நிமிஷத்தில் தவறுதலாக ஓன் கோல் அடித்து, லீட்ஸ் அணியின் கோல் கணக்கைத் தொடங்கிவைத்தாா்.
தொடா்ந்து 34-ஆவது நிமிஷத்தில் ஜேடன் போக்லே, லீட்ஸின் கோல் கணக்கை 2-ஆக உயா்த்தினாா். முதல் பாதி நிறைவடைய இருந்த தருணத்தில் (45+1’) டொமினிக் காலவொ்ட் லெவின் ஸ்கோா் செய்ய, லீட்ஸ் 3-0 முன்னிலையுடன் அந்தக் கட்டத்தை நிறைவு செய்தது.
ஆடும் திசைகள் மாற்றப்பட்ட 2-ஆவது பாதியில், 59-ஆவது நிமிஷத்தில் லீட்ஸ் வீரா் நோவா ஆகஃபாா் ஸ்கோா் செய்தாா். கடைசி வரை போராடிய நியூகேஸில் அணிக்கு, கடைசி நிமிஷத்தில் (90’) வாய்ப்பு கிடைத்து, பஸுமானா டூா் ஆறுதல் கோல் அடித்தாா்.
முடிவில் லீட்ஸ் 4-1 கோல் கணக்கில் வென்றது. 4 சுற்றுகள் முடிவில், லீட்ஸ் 8 புள்ளிகளுடன் 3-ஆவது இடத்திலும், நியூகேஸில் 5 புள்ளிகளுடன் 12-ஆவது இடத்திலும் உள்ளன.
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