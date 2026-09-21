The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மம்தா முடிவால் எதிர்க்கட்சிகள் ஓரணியில் மீண்டும் திரள வாய்ப்புபாஜக வாக்குகளைக் குறைக்க சமாஜவாதி தீவிரம்: அகிலேஷ் யாதவ் புதிய முயற்சி!21 மாவட்டங்களில் இன்று பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புதில்லி எஸ்ஐஆா்: முரண்பாடுகள் கொண்ட வாக்காளா் பட்டியலில் அத்வானி, சிசோடியா பெயா்கள்!

ஆசிய விளையாட்டு: 10 மீ. ஏர் ரைபிள் பிரிவில் வெள்ளி வென்ற இந்தியா ஆடவர் அணி!

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் துப்பாக்கிச் சுடுதல் பிரிவில் இந்திய ஆடவர் வெள்ளி வென்றது குறித்து...

ருத்ராக்‌ஷ், ஹிமான்சு தில்லான், பார்த் மானே - எக்ஸ்

Published On :

ஆசியப் விளையாட்டுப் போட்டியில் 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் துப்பாக்கிச் சுடுதல் பிரிவில் இந்திய ஆடவர் வெள்ளி வென்று இன்று (செப். 21) அசத்தியுள்ளனர்.

2026 ஆம் ஆண்டுக்கான ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயா பகுதியில் செப். 19 ஆம் தேதி தொடங்கியது.

4 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் இப்போட்டியின் மூன்றாவது நாளான இன்று, ஆடவருக்கான 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டி நடைபெற்றது.

இதில், இந்தியா சார்பில் ஹிமான்சு தில்லான், பார்த் மானே, ருத்ராக்‌ஷ் பாட்டீல் ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.

இந்திய மூவர் அணி 1890.1 புளிகளைப் பெற்று சீனாவுக்கு அடுத்தபடியாக இரண்டாம் இடம் பிடித்தது. இதில் ருத்ராக்‌ஷ் பாட்டீல் 631.8, ஹிமான்சு தில்லான் 630.0, பார்த் மானே 628.3 புள்ளிகளைப் பெற்றனர்.

சீனாவில் ஷெங் லிஹாவோ, மா ஷிஹான், ஹாங் சங்கோங் ஆகியோர் மொத்தமாக 1899 புள்ளிகளைப் பெற்றனர். இது புதிய உலக சாதனையாக பார்க்கப்படுகிறது.

இதனால், 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் பிரிவில் இந்திய ஆடவர் அணி வெள்ளிப் பதக்கத்தை வென்றது.

Summary

Asian Games 2026 Rudrankksh Balasaheb Patil Parth Rakesh Mane and Himanshu Dhillon win a silver medal in the Men’s 10m Air Rifle

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மகளிர் ஏர் ரைபிள் பிரிவில் வெள்ளி வென்று சாதனை - புகைப்படங்கள்

மகளிர் ஏர் ரைபிள் பிரிவில் வெள்ளி வென்று சாதனை - புகைப்படங்கள்

இந்நிலைக்கு வர 8 ஆண்டுகள்: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் வெள்ளி வென்ற விதர்சா

இந்நிலைக்கு வர 8 ஆண்டுகள்: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் வெள்ளி வென்ற விதர்சா

4-ஆவது முறையாக தங்கம் வெல்லும் முனைப்பில் இந்திய மகளிா் கபடி அணி

4-ஆவது முறையாக தங்கம் வெல்லும் முனைப்பில் இந்திய மகளிா் கபடி அணி

சாதனைகள் தொடர வேண்டும்!

சாதனைகள் தொடர வேண்டும்!

விடியோக்கள்

சென்னையில் பரவும் டெங்கு? அமைச்சர் அருண்ராஜ் விளக்கம்! | TVK

சென்னையில் பரவும் டெங்கு? அமைச்சர் அருண்ராஜ் விளக்கம்! | TVK

இரண்டே இரண்டு பேருக்கு நடுவுலதான் போட்டியே! - முப்பெரும் விழாவில் ஸ்டாலின் பேச்சு

இரண்டே இரண்டு பேருக்கு நடுவுலதான் போட்டியே! - முப்பெரும் விழாவில் ஸ்டாலின் பேச்சு