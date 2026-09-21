ஆசிய விளையாட்டு: 10 மீ. ஏர் ரைபிள் பிரிவில் வெள்ளி வென்ற இந்தியா ஆடவர் அணி!
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் துப்பாக்கிச் சுடுதல் பிரிவில் இந்திய ஆடவர் வெள்ளி வென்றது குறித்து...
ருத்ராக்ஷ், ஹிமான்சு தில்லான், பார்த் மானே - எக்ஸ்
ஆசியப் விளையாட்டுப் போட்டியில் 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் துப்பாக்கிச் சுடுதல் பிரிவில் இந்திய ஆடவர் வெள்ளி வென்று இன்று (செப். 21) அசத்தியுள்ளனர்.
2026 ஆம் ஆண்டுக்கான ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயா பகுதியில் செப். 19 ஆம் தேதி தொடங்கியது.
4 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் இப்போட்டியின் மூன்றாவது நாளான இன்று, ஆடவருக்கான 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டி நடைபெற்றது.
இதில், இந்தியா சார்பில் ஹிமான்சு தில்லான், பார்த் மானே, ருத்ராக்ஷ் பாட்டீல் ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.
இந்திய மூவர் அணி 1890.1 புளிகளைப் பெற்று சீனாவுக்கு அடுத்தபடியாக இரண்டாம் இடம் பிடித்தது. இதில் ருத்ராக்ஷ் பாட்டீல் 631.8, ஹிமான்சு தில்லான் 630.0, பார்த் மானே 628.3 புள்ளிகளைப் பெற்றனர்.
சீனாவில் ஷெங் லிஹாவோ, மா ஷிஹான், ஹாங் சங்கோங் ஆகியோர் மொத்தமாக 1899 புள்ளிகளைப் பெற்றனர். இது புதிய உலக சாதனையாக பார்க்கப்படுகிறது.
இதனால், 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் பிரிவில் இந்திய ஆடவர் அணி வெள்ளிப் பதக்கத்தை வென்றது.
Summary
Asian Games 2026 Rudrankksh Balasaheb Patil Parth Rakesh Mane and Himanshu Dhillon win a silver medal in the Men’s 10m Air Rifle
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