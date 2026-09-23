9 கோல்கள் போட்டு சாதனை படைத்த தீபிகா... ஹாக்கியில் தாய்லாந்தை பந்தாடிய இந்தியா!
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் ஹாக்கியில் தாய்லாந்தை 20-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி இந்தியா வெற்றி பெற்றுள்ளதைப் பற்றி...
கோல் அடிக்கும் முனைப்பில் இந்திய வீராங்கனை. - @TheHockeyIndia
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் ஹாக்கியில் தாய்லாந்தை 20-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி இந்தியா வெற்றி பெற்றுள்ளது.
ஜப்பானின் நாகோயாவில் 20-ஆவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்தியாவைச் சேர்ந்த வீரர், வீராங்கனைகள் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். இந்தத் தொடரில் இந்தியா, ஜப்பான், சீனா, தென்கொரியா, தாய்லாந்து உள்பட 45 நாடுகளைச் சேர்ந்த சுமார் 11,000 வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.
மகளிருக்கான ஹாக்கி போட்டியில் குரூப் பி பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள இந்தியா மற்றும் தாய்லாந்து அணிகள் புதன்கிழமை மோதின. இந்த ஆட்டத்தில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இந்திய அணியில் தீபிகா ஷெராவத், 2-ஆவது நிமிடத்தில் முதல் கோலை போட்டார்.
கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் இந்திய வீராங்கனைகள். - @TheHockeyIndia
அதனைத் தொடர்ந்து இந்திய அணி வீராங்கனைகள் தொடர்ச்சியாக கோல் போட்டு தாய்லாந்து அணியைத் திணறடித்தனர். கடந்த உஸ்பெகிஸ்தானுக்கு எதிரான 8 கோல்கள் போட்டு அசத்திய தீபிகா, 8-வது, 9-வது, 24-வது, 33-வது, 36-வது, 39-வது, 51-வது மற்றும் 57வது நிமிடங்களில் கோல் போட்டு சாதனை படைத்தார்.
ருதுஜா தாதாசோ பிசல் 10-வது, 11-வது மற்றும் 47-வது நிமிடங்களில் ஹாட்ரிக் கோல்களை போட நேஹா கோயல் 19-வது நிமிடத்திலும், லால்ரெம்சியாமி 26-வது நிமிடத்திலும் சாக்ஷி ராணா 29-வது நிமிடத்திலும் கேப்டன் சலிமா டெட்டே 45-வது நிமிடத்திலும் கோல் மழை பொழிந்தனர்.
தாய்லாந்து வீராங்கனை சுபான்சா சமன்சோ 57-வது நிமிடத்தில் பெனால்டி கார்னர் மூலமாக ஆறுதல் கோல் போட்டார்.
போட்டி நேர முடிவில், இந்திய அணி 20-1 என்ற கோல் கணக்கில் தாய்லாந்தை வீழ்த்தி நடப்புத் தொடரில் மூன்றாவது வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
நடப்பு தொடரில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் இந்திய மகளிரணி, உஸ்பெகிஸ்தான் மற்றும் இந்தோனேசியாவுக்கு எதிராக முறையே 19-0 மற்றும் 17-1 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றிகளைப் பதிவு செய்திருந்தது.
Summary
In-form drag-flicker Deepika Sehrawat continued her impressive run, scoring a record nine goals in a single match as India thrashed Thailand 20-1 to register their third consecutive victory in Pool B of the women's hockey competition at the Asian Games here on Wednesday.
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