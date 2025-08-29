மக்கள் பிரச்னைகளைப் பற்றி கேளுங்கள்; விஜய் பற்றி கேட்காதீர்கள்: பிரேமலதா

திருநெல்வேலி: இந்தியா முழுவதும் வாக்குத் திருட்டு நடந்துள்ளது, தேர்தல் ஆணையம் ஒரு பொம்மை தான், மக்கள் பிரச்சினையை கேளுங்கள் என செய்தியாளர்களிடம் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கோபமாகக் கூறிவிட்டுச் சென்றுள்ளார்.
தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த், தூத்துக்குடியில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது, இந்தியா முழுவதும் தேர்தலில் முறைகேடுகள் நடப்பதாகவும், தேர்தல் ஆணையம் ஒரு பொம்மை போல செயல்படுவதாகவும் கடுமையாக சாடினார். மேலும், மக்கள் பிரச்சினைகளை விட்டுவிட்டு தேவையற்ற கேள்விகளை கேட்பதாக கூறி செய்தியாளர்களுடனும் அவர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
செய்தியாளர்களிடம் அவர் பேசுகையில்,
ராகுல் காந்தியின் போராட்டங்கள் குறித்த கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், “தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலும் வாக்குத் திருட்டு நடக்கிறது. அரசியலில் மட்டுமல்ல, தேர்தலிலும் அதிகார துஷ்பிரயோகம் தலைவிரித்தாடுகிறது. ஜனநாயக நாட்டில் நேர்மையான, முறையான தேர்தலை நடத்துவதற்கு தேர்தல் ஆணையமும், நீதிபதிகளும் முன்வர வேண்டும். அப்போதுதான் நாங்கள் தேர்தலில் நிற்பதற்கே ஒரு அர்த்தம் இருக்கும்.
கண் முன்னாலேயே ஓட்டுக்கு காசு கொடுப்பது, தில்லுமுல்லு செய்வது என அனைத்தும் நடக்கிறது. இதைப் பார்த்துக்கொண்டு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது? பிகாரை மட்டும் குறை சொல்ல முடியாது, இந்தியா முழுவதும் தேர்தல் முறையில் மிகப்பெரிய சீர்திருத்தம் கொண்டுவரப்பட வேண்டும் என்று அவர் கூறினார்.
அப்போது செய்தியாளர் ஒருவர், “தேர்தல் ஆணையம் பா.ஜ.க.வின் பொம்மையாக செயல்படுவதாக குற்றச்சாட்டு உள்ளதே?” என்று கேட்டார்.
அதற்கு பிரேமலதா, “தேர்தல் ஆணையம் இப்போதுதான் பொம்மையாக இருக்கிறதா? அது எப்போதுமே அப்படித்தான் இருக்கிறது. இது ஒன்றும் இன்றோ நேற்றோ நடக்கும் விஷயம் அல்ல. அதனால்தான் சொல்கிறேன், அனைத்து மாநிலங்களிலும் இதுதான் பிரச்சினை. முதலில், வாக்குக்கு காசு கொடுக்கும் கலாசாரத்தை ஒழிக்க வேண்டும். கள்ள ஓட்டு, வாக்குத் திருட்டு போன்ற அராஜகங்களை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். இதற்கு தேர்தல் ஆணையம் தான் ஒரு உறுதியான முடிவை எடுக்க வேண்டும்” என்று ஆணித்தரமாக தெரிவித்தார்.
2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் மற்றும் கூட்டணி குறித்து கேட்டபோது, “மக்கள் மத்தியில் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பு இருக்கிறது. வெகு விரைவில் இந்த பகுதியிலும் எங்கள் பயணத்தை தொடங்குவோம். கூட்டணி பற்றி எல்லாம் நீங்களாக கற்பனை செய்துகொண்டால் நான் பதில் சொல்ல முடியாது. நாங்கள் எங்கள் வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறோம்” என்றார்.
2026 தேர்தலில் போட்டியிடுவீர்களா என்ற கேள்விக்கு, “தேர்தலுக்கு இன்னும் 9 மாதங்கள் இருக்கின்றன. இன்னும் நிறைய காலம் இருக்கிறது. உரிய நேரத்தில் அதுபற்றி நாங்களே அறிவிப்போம்” என்று பதிலளித்தார்.
பேட்டியின் முடிவில், அ.தி.மு.க. மாநாடு தொடர்பான பிரச்சினைகள் குறித்து செய்தியாளர்கள் ஒருவர் கேள்வி எழுப்பியதற்கு, பிரேமலதா விஜயகாந்த் கோபமடைந்தார்.
“நான் உங்களிடம் ஒன்று கேட்கிறேன். பத்திரிகையாளர்களுக்கு இதைத்தவிர வேறு கேள்வியே இல்லையா? நான் தினமும் பத்திரிகையாளர்களை சந்திக்கிறேன். ஒன்று கூட்டணி பற்றி கேட்கிறீர்கள், இல்லையென்றால் நடிகர் விஜய் பற்றி கேட்கிறீர்கள். இந்த இரண்டு கேள்விகளைத் தவிர வேறு எதுவும் உங்களுக்கு கேட்கத் தோன்றவில்லையா?
நான் தூத்துக்குடிக்கு வந்திருக்கிறேன். இங்குள்ள மக்களின் பிரச்சினைகளை ஏன் கேட்க மாட்டேன் என்கிறீர்கள்? உப்பளத் தொழிலாளர்கள் எவ்வளவு பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர், சிறு, குறு தொழில்கள் நசிந்துள்ளன, கப்பல் தளம் அமைப்பதால் ஏற்படும் பாதிப்புகள், சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னைகள் என எத்தனையோ இருக்கின்றன. பத்திரிகையாளர்கள் ஜனநாயகத்தின் நான்காவது தூண். நீங்கள் ஏன் மக்கள் பிரச்சினைகளை வெளிக்கொண்டு வர மறுக்கிறீர்கள்?
அரசியல் என்பது மக்களுக்காகத்தான். ஆட்சி என்பதும் மக்களுக்காகத்தான். மக்கள் நலமாக இருந்தால்தான் இந்த நாடே நன்றாக இருக்கும். இதை முதலில் புரிந்துகொள்ளுங்கள் என்று பேசிவிட்டு, பிரேமலதா விஜயகாந்த் அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றார்.
