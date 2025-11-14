திருப்போரூர் அருகே பயிற்சி விமானம் விபத்து

செங்கல்பட்டு: மாமல்லபுரம் அருகே திருப்போரூரில் பயிற்சி விமானம் கீழே விழுந்து நொறுங்கியது. நல்வாய்ப்பாக பயிற்சி விமானத்தில் இருந்த 3 பேர் பாராசூட் மூலம் குதித்து உயிர் தப்பியதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மாமல்லபுரம் அருகே திருப்போரூரில் உள்ள தொழிற்சாலைக்கு அருகே பயிற்சி விமானம் விழுந்து நொறுங்கியது. அதில் இருந்த 3 பேர் பத்திரமாக வெளியே குதித்து உயிர் தப்பினர்.
முதலில், அந்த சிறிய விமானம் தாம்பரம் விமானப் படைத் தளத்திலிருந்து சென்றதாக தகவல்கள் வெளியாகின. ஆனால் அந்த தகவல் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.
தனியாருக்குச் சொந்தமான விமானமாக இருக்கலாம் என்றே கூறப்படுகிறது. திருப்போரூர் உப்பளப் பகுதியில் உள்ள சகதியில் விமானம் விழுந்து நொறுங்கியதால் யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
புதுக்கோட்டை அருகே நேற்று சிறிய ரக விமானம் தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக சாலையில் தரையிறக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
