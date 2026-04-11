லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை டிஜிபியாக டேவிட்சன் தொடர்வார்- தேர்தல் ஆணையம்

டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதம்.

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 10:55 am

தினமணி செய்திச் சேவை

லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை டிஜிபியாக டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதம் தொடர்வார் என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

அண்மையில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை டிஜிபி பொறுப்பில் இருந்து டேவிட்சனை விடுவித்து தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டது. தற்போது அந்த உத்தரவை தேர்தல் ஆணையம் திரும்பப் பெற்றுள்ளது. மேலும் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை டிஜிபி பொறுப்பில் இருந்து விடுக்கப்பட்ட சந்தீப் மிட்டல் ஆயுதப்படை டிஜிபியாக செல்படுவார் எனவும் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

சந்தீப் மிட்டல், பாஜக ஆதரவாளர் என தேர்தல் ஆணையத்திடம் திமுக புகார் அளித்திருந்த நிலையில் தேர்தல் ஆணையம் இந்த உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது. தமிழக சட்டப்பேரவைக்கு ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி வாக்குப் பதிவு நடைபெறவுள்ளது. இதில் பதிவாகும் வாக்குகள் மே 4-ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன.

தேர்தலை வெளிப்படையாகவும், சுதந்திரமாகவும் நடத்துவதை உறுதிப்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகளை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் எடுத்து வருகிறது. மேற்கு வங்கத்தில் பேரவைத் தேர்தலையொட்டி ஏற்கெனவே தலைமைச் செயலர், காவல் துறை தலைமை இயக்குனர் உள்ளிட்ட உயரதிகாரிகளை மாற்றி தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுத்தது.

இந்த வரிசையில் தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலர், பொறுப்பு டிஜிபி வெங்கட்ராமன், லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை டிஜிபி உள்ளிட்டோரையும் மாற்றி ஆணையம் உத்தரவிட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The Election Commission has announced that Davidson Devasirvatham will continue as the DGP of the Directorate of Vigilance and Anti-Corruption.

தொடர்புடையது

லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை பொறுப்பிலிருந்து விடுவிப்பு! ஆயுதப்படை இயக்குநராக சந்தீப் மித்தல் நியமனம்

லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை பொறுப்பிலிருந்து விடுவிப்பு! ஆயுதப்படை இயக்குநராக சந்தீப் மித்தல் நியமனம்

தமிழக தலைமைச் செயலர், லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை டிஜிபி மாற்றம்!

தமிழக தலைமைச் செயலர், லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை டிஜிபி மாற்றம்!

தமிழ்நாடு சட்டம் - ஒழுங்கு டிஜிபியாக சந்தீப் ராய் ரத்தோர் நியமனம்!

தமிழ்நாடு சட்டம் - ஒழுங்கு டிஜிபியாக சந்தீப் ராய் ரத்தோர் நியமனம்!

ஐந்து மாநில பேரவைத் தேர்தல்கள் தயார் நிலை: உயரதிகாரிகளுடன் தேர்தல் ஆணையம் ஆலோசனை

ஐந்து மாநில பேரவைத் தேர்தல்கள் தயார் நிலை: உயரதிகாரிகளுடன் தேர்தல் ஆணையம் ஆலோசனை

வீடியோக்கள்

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

21 மணி நேரங்கள் முன்பு
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
வீடியோக்கள்

தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 ஏப்ரல் 2026
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty
வீடியோக்கள்

LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty

தினமணி செய்திச் சேவை

23 மணி நேரங்கள் முன்பு
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
வீடியோக்கள்

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!

தினமணி செய்திச் சேவை

9 ஏப்ரல் 2026