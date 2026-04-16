வானதி சீனிவாசன் உடல்நிலை: மருத்துவமனை தகவல்!

வலது காலில் ஏற்பட்டுள்ள லேசான தொற்று காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள பாஜக மகளிரணி தேசியத் தலைவரும் கோவை வடக்குத் தொகுதி பாஜக வேட்பாளருமான வானதி சீனிவாசன் முழுமையாக குணமடைந்துள்ளதாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.
கோவை வடக்குத் தொகுதி பாஜக வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள வானதி சீனிவாசன், கடந்த சில நாள்களாக தொகுதியில் தேர்தல் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வந்தார்.
இதனிடையே, வலது காலில் வீக்கம், வலி காரணமாக கோவை கேஎம்சிஹெச் மருத்துவமனையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அனுமதிக்கப்பட்டார்.
அவரது காலில் லேசான தொற்று இருப்பதாகவும், இதற்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் 2 நாள்கள் ஓய்வு எடுக்க வேண்டும் என்றும் மருத்துவமனை நிா்வாகம் தெரிவித்திருந்தது. பின்னர், தொற்றுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும்போது வழங்கப்பட்ட ஒரு மருந்தால் அவருக்கு ஒவ்வாமை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து அவர் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இரவு 8 மணியளவில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டார். முழுமையாக குணமடைவதற்கு அவருக்கு குறைந்தது 3 முதல் 4 நாள்கள் வரை சிகிச்சை அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று மருத்துவமனை நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.
இந்த நிலையில், தற்போது வானதி சீனிவாசன் சிகிச்சையின் மூலம் முழுமையாக குணமடைந்துள்ளார் எனவும் சிகிச்சை முடிந்து நாளை(ஏப். 17) வீடு திரும்புவார் என்றும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.
வானதிக்குப் பதிலாக அவரது மகன்கள் தேர்தல் பணிகளை முழுமையாக ஏற்றுத் தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Hospital provides update on Vanathi Srinivasan's health condition.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
