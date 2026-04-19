Dinamani
பெண்களுக்குத் தொகுதியை விட்டுக்கொடுக்க மோடியும் அமித் ஷாவும் தயாரா? மாணிக்கம் தாகூர் சவால்

பிரதமர் மோடியும் மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷாவும் தொகுதிகளை பெண்களுக்கு விட்டுக்கொடுக்கத் தயாரா என காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் சவால்

மோடி | மாணிக்கம் தாகூர் | அமித் ஷா - சித்திரிப்பு

Updated On :19 ஏப்ரல் 2026, 10:24 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷாவும் அவர்களின் தொகுதிகளை பெண்களுக்கு விட்டுக்கொடுக்கத் தயாரா என காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் சவால் விடுத்துள்ளார்.

விருதுநகர் எம்.பி.யான காங்கிரஸை சேர்ந்த மாணிக்கம் தாகூர், தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் தெரிவித்திருப்பதாவது, "2023 மகளிர் இடஒதுக்கீடு சட்டத்தில் உறுதியளித்தபடி, அனைத்து 543 தொகுதிகளிலும் 33 சதவிகித இடஒதுக்கீடு அமல்படுத்தப்படுமாயின், எனது விருதுநகர் தொகுதியை விட்டுக்கொடுக்க நான் தயார்.

ஆனால், மோடியும் அமித் ஷாவும் வாரணாசியையும் காந்திநகரையும் விட்டுக்கொடுக்க ஏன் தயாராக இல்லை? இந்தத் தயக்கத்துக்கு என்ன காரணம்?

இதனை விடுத்து, மாறாக புதிய தொகுதிகளை உருவாக்குவது பற்றி பேசுகின்றனர்.

உண்மையில், அவர்கள் சமூக மாற்றத்தைத் தவிர்ப்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது. மகளிர் இடஒதுக்கீடு என்பது பாரபட்சமானதாக இருக்க முடியாது.

அது நியாயமானதாகவும், உடனடியானதாகவும், தற்போதுள்ள தொகுதிகள் முழுவதிலும் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும்.

தொகுதி மறுவரையினாலோ திசைதிருப்பும் தந்திரங்களாலோ தாமதப்படுத்துதல் கூடாது. இந்தப் போராட்டம் எளிதானதே. இது உண்மையான பிரதிநிதித்துவமா? அல்லது அரசியலுக்கானதா?" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மக்களவையில் தொகுதி மறுவரையறை மற்றும் மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாக்கள், எதிர்க்கட்சிகளால் தோற்கடிக்கப்பட்ட நிலையில், பிரதமர் மோடிக்கும் மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷாவுக்கும் காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் சவால் விடுத்துள்ளார்.

Summary

Congress MP Manickam Tagore offers to give up seat, questions PM Modi - Amit Shah on Women's Quota bill

பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP
பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP
பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP

"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!
"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!

ஒரே நாளில் முடிவை மாற்றிய ஈரான்! டிரம்ப் விடாப்பிடி! | Iran | US
ஒரே நாளில் முடிவை மாற்றிய ஈரான்! டிரம்ப் விடாப்பிடி! | Iran | US

