வாக்குப் பதிவுக்கான 12 மாற்று ஆவணங்கள்

வாக்காளா்கள் தங்கள் வாக்கு எங்கு உள்ளது என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள வாக்காளா் தகவல் சீட்டுகளை (பூத் சிலிப்) தோ்தல் ஆணையம் விநியோகித்துள்ளது.

Updated On :22 ஏப்ரல் 2026, 7:38 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

வாக்காளா்கள் தங்கள் வாக்கு எங்கு உள்ளது என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள வாக்காளா் தகவல் சீட்டுகளை (பூத் சிலிப்) தோ்தல் ஆணையம் விநியோகித்துள்ளது. அத்துடன், வாக்காளா் அடையாள அட்டையை வைத்து வாக்களிக்கலாம். புகைப்பட வாக்காளா் அட்டை இல்லாதவா்கள் 12 மாற்று ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தலாம்.

1. ஆதாா் அட்டை

2. ஊரக வேலைஉறுதியளிப்புத் திட்டத்தின் பணி அடையாள அட்டை

3. புகைப்படத்துடன் கூடிய வங்கி -அஞ்சலகக் கணக்குப் புத்தகம்

4. தொழிலாளா் நல அமைச்சகத் திட்டத்தின்கீழ் வழங்கப்பட்ட மருத்துவ காப்பீட்டு அட்டை

5. ஓட்டுநா் உரிமம்

6. நிரந்தர கணக்கு எண் அட்டை (பான் காா்டு)

7. தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேட்டின் ஸ்மாா்ட் அட்டை

8. இந்திய கடவுச்சீட்டு

9. புகைப்படத்துடன் கூடிய ஓய்வூதிய ஆவணம்

10. மத்திய, மாநில அரசுகள்,பொதுத் துறை நிறுவனங்கள், பொது நிறுவனங்களின் புகைப்படத்துடன் கூடிய பணி அடையாள அட்டைகள்

11. நாடாளுமன்ற, சட்டப்பேரவை, சட்ட மேலவை உறுப்பினா்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அடையாள அட்டை.

12. மாற்றுத்திறனாளிகள் அட்டை

13 ஆவணங்களை பயன்படுத்தி பொதுமக்கள் வாக்களிக்கலாம்: திருப்பத்தூா் ஆட்சியா்

‘வாக்காளா் அட்டை இல்லாதவா்கள் மாற்று புகைப்பட அடையாள அட்டை கொண்டுவர வேண்டும்’

வாக்களிக்க மாற்று புகைப்பட ஆவணங்கள் சமா்ப்பிக்கலாம்

எந்தெந்த ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி வாக்களிக்கலாம்? தமிழக தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி தகவல்

வீடியோக்கள்

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |

தினமணி செய்திச் சேவை

#ipl2026 | போர்: பண்டியாவின் மும்பையா ருதுராஜின் சென்னையா? | MI vs CSK | MS Dhoni | Rohit Sharma |

வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth

பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி

