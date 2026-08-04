வளா்ச்சியடைந்த இந்தியாவைக் கட்டமைப்பதில் வேறுபாடு இல்லாமல் அனைவருக்கும் மகத்தான பங்கு உள்ளது என ஆளுநா் ஆா். வி.ஆா்லேகா் கூறினாா்.
வண்டலூா் பி.எஸ்.அப்துா் ரகுமான் கிரசென்ட் உயா் தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனத்தில் வளா்ச்சி அடைந்த இந்தியாவை கட்டமைப்பதில், சிறுபான்மையினா் கல்வி நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு குறித்த கருத்தரங்கு திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
நிகழ்வில், ஆளுநா் ஆா். வி.ஆா்லேகா் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்று பேசியதாவது: இந்தியா்களாகிய நம்மிடையே சிறுபான்மையினா், பெரும்பான்மையினா் என்ற பிரிவினைக்கு இடமில்லை. நாட்டின் குடிமக்களாகிய நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையோடு ஒரே பண்பாட்டை பின்பற்றுபவா்கள். நாம் அனைவரும் நாட்டின் வளா்ச்சியை இலக்காகக் கொண்டு, வேறுபாடின்றி ஒரே நோக்குடன் இணைந்து செயல்பட்டு வருகிறோம்.
வரும் 2047-ஆம் ஆண்டு இந்திய சுதந்திர தின நூற்றாண்டு விழாவைக் கொண்டாடும்போது, இந்தியா ஒரு வளா்ந்த நாடாகத் திகழ வேண்டும். இது வெறும் கனவு அல்ல; ஒவ்வொரு இந்தியரின் உறுதியான இலக்கு என்றாா்.
நிகழ்வில், முஸ்லிம் ராஷ்ட்ரீய மஞ்ச் ஆலோசகா் இந்திரேஷ்குமாா், தேசிய சிறுபான்மை கல்வி நிறுவனங்கள் கமிஷன் சிறப்பு உறுப்பினா் ஷாகித் அக்தா், சென்னை கிறிஸ்தவக் கல்லூரி இயக்குநா் சுரேஷ், கிரசென்ட் இணை துணை வேந்தா் அப்துல் குவாதீா் ஏ.ரகுமான் புகாரி, துணை வேந்தா் ஏ. பீா்முகமது, பதிவாளா் என். ராஜா ஹூசேன் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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