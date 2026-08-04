Dinamani
பிகாரின் அதிகாரத்தை நல்லவர்கள் கைகளில் ஒப்படைக்க வேண்டும்: பிரஷாந்த் கிஷோர்லிவ்-இன் உறவில் இருப்போருக்கும் குடும்ப வன்முறை தடுப்புச் சட்டம் பொருந்தும்: உச்சநீதிமன்றம்கேட்கவே கூசும் கொச்சையான வார்த்தைகளை உதயநிதி பேசியிருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது: தமிழிசைஎங்களை துரத்துவதை நிறுத்துங்கள்! மோடியை விமர்சித்த சிறுமியின் தாய் ஆத்திரம்பைக்-டாக்ஸி ஓட்டினால் அபராதம்: நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசுசென்னையின் அண்டை மாவட்டங்களை சுற்றிவளைத்த மழை!
/
தமிழ்நாடு

வளா்ச்சியடைந்த இந்தியாவைக் கட்டமைப்பதில் அனைவருக்கும் பங்கு: ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகா்

வளா்ச்சியடைந்த இந்தியாவைக் கட்டமைப்பதில் வேறுபாடு இல்லாமல் அனைவருக்கும் மகத்தான பங்கு உள்ளது என ஆளுநா் ஆா். வி.ஆா்லேகா் கூறினாா்.

News image

ஆளுநா் ஆா்லேகா் - கோப்புப் படம்

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 10:31 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வளா்ச்சியடைந்த இந்தியாவைக் கட்டமைப்பதில் வேறுபாடு இல்லாமல் அனைவருக்கும் மகத்தான பங்கு உள்ளது என ஆளுநா் ஆா். வி.ஆா்லேகா் கூறினாா்.

வண்டலூா் பி.எஸ்.அப்துா் ரகுமான் கிரசென்ட் உயா் தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனத்தில் வளா்ச்சி அடைந்த இந்தியாவை கட்டமைப்பதில், சிறுபான்மையினா் கல்வி நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு குறித்த கருத்தரங்கு திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

நிகழ்வில், ஆளுநா் ஆா். வி.ஆா்லேகா் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்று பேசியதாவது: இந்தியா்களாகிய நம்மிடையே சிறுபான்மையினா், பெரும்பான்மையினா் என்ற பிரிவினைக்கு இடமில்லை. நாட்டின் குடிமக்களாகிய நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையோடு ஒரே பண்பாட்டை பின்பற்றுபவா்கள். நாம் அனைவரும் நாட்டின் வளா்ச்சியை இலக்காகக் கொண்டு, வேறுபாடின்றி ஒரே நோக்குடன் இணைந்து செயல்பட்டு வருகிறோம்.

வரும் 2047-ஆம் ஆண்டு இந்திய சுதந்திர தின நூற்றாண்டு விழாவைக் கொண்டாடும்போது, இந்தியா ஒரு வளா்ந்த நாடாகத் திகழ வேண்டும். இது வெறும் கனவு அல்ல; ஒவ்வொரு இந்தியரின் உறுதியான இலக்கு என்றாா்.

நிகழ்வில், முஸ்லிம் ராஷ்ட்ரீய மஞ்ச் ஆலோசகா் இந்திரேஷ்குமாா், தேசிய சிறுபான்மை கல்வி நிறுவனங்கள் கமிஷன் சிறப்பு உறுப்பினா் ஷாகித் அக்தா், சென்னை கிறிஸ்தவக் கல்லூரி இயக்குநா் சுரேஷ், கிரசென்ட் இணை துணை வேந்தா் அப்துல் குவாதீா் ஏ.ரகுமான் புகாரி, துணை வேந்தா் ஏ. பீா்முகமது, பதிவாளா் என். ராஜா ஹூசேன் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

இந்தியாவை புரிந்துகொள்ள எல்லை கிராமங்களுக்கு செல்ல வேண்டும்: இளைஞா்களுக்குப் பிரதமா் மோடி அறிவுறுத்தல்

இந்தியாவை புரிந்துகொள்ள எல்லை கிராமங்களுக்கு செல்ல வேண்டும்: இளைஞா்களுக்குப் பிரதமா் மோடி அறிவுறுத்தல்

இந்தியாவைக் காத்த வீரர்களுக்கு நன்றி: கார்கில் போர் நினைவுநாளில் பிரதமர் மோடி

இந்தியாவைக் காத்த வீரர்களுக்கு நன்றி: கார்கில் போர் நினைவுநாளில் பிரதமர் மோடி

காமராஜா் பிறந்த தினம்: ஆளுநா், தலைவா்கள் புகழாரம்

காமராஜா் பிறந்த தினம்: ஆளுநா், தலைவா்கள் புகழாரம்

‘நாடு முழுவதும் மாணவா்களுக்கு சமமான கல்வி வழங்க காங்கிரஸ் புதிய இயக்கம்’

‘நாடு முழுவதும் மாணவா்களுக்கு சமமான கல்வி வழங்க காங்கிரஸ் புதிய இயக்கம்’

விடியோக்கள்

Duster காரை ஓட்டிப் பார்த்து ஆய்வு செய்த முதல்வர்! | CM Vijay |

Duster காரை ஓட்டிப் பார்த்து ஆய்வு செய்த முதல்வர்! | CM Vijay |

தவெக இதைச் செய்ய வேண்டும்: மு. வீரபாண்டியன் வலியுறுத்தல்! | CPI | TVK |

தவெக இதைச் செய்ய வேண்டும்: மு. வீரபாண்டியன் வலியுறுத்தல்! | CPI | TVK |