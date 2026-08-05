பட்ஜெட் 2026: பள்ளி மாணவர்களுக்கு நவீன சைக்கிள்! கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினி!

பள்ளி மாணவர்களுக்கு நவீன மிதிவண்டிகளும், கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினிகளும் வழங்கப்படும் என்று நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் அறிவித்துள்ளார்.
2026-2027-ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழகத்தின் திருத்திய பட்ஜெட்டை தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்து, நிதியமைச்சா் என். மரிய வில்சன் பேசிவருகிறார்.
அப்போது பள்ளிக்கல்வித் துறைக்கு ரூ. 44,527 கோடியும், உயர் கல்வித் துறைக்கு ரூ. 8,393 ஒதுக்கப்படுவதாக அவர் அறிவித்துள்ளார்.
11 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் 5 லட்சம் பள்ளி மாணவர்களுக்கு வாட்டர் பாட்டில் வைக்கும் வகையிலான நவீன மிதிவண்டிகளுடன் ஹெல்மெட் வழங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ரூ. 2,000 கோடியில் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு வெற்றி மடிக்கணினி திட்டத்தின் கீழ் மடிக்கணினிகள் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்கள் தங்கும் விடுதிக்காக ரூ. 10 கோடியும், ஒரு லட்சம் இளைஞர்களுக்கு தொழில் திறன் பயிற்சி, போட்டித் தேர்வுகளுக்கு மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க கூடுதலாக ரூ. 3 கோடி ஒதுக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
90 கோடியில் 5 தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் அமைக்கப்படும் என்றும், மதுரையில் அரசு சட்டக் கல்லூரி அமைக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
Budget 2026: Modern bicycles for school students! 'Vetri' laptops for college students!
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