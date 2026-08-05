ஹஜ் பயணிகளுக்கு மானியம் உயர்வு! நிதியமைச்சா் அறிவிப்பு!

ஹஜ் பயணிகளுக்கு வழங்கப்படும் மானியம் ரூ.10 ஆயிரம் உயர்த்தப்பட்டு தமிழக பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு வெளியாகியிருக்கிறது.
2026-2027-ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழகத்தின் திருத்திய பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சா் என். மரிய வில்சன் இன்று தாக்கல் செய்து உரையாற்றி வருகிறார்.
இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில், புனித ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்ளும் பயணிகளுக்கு வழங்கப்படும் மானியம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி அரசாகவும், சிறுபான்மையினரின் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதில் ஒரு முன்னோடி மாநிலமாகவும் தமிழ்நாடு திகழும். சிறுபான்மையின மாணவர்களுக்குக் கல்வி உதவித்தொகையினை இந்த அரசு தொடர்ந்து வழங்கும்.
தமிழ்நாடு மாநில ஹஜ் கமிட்டி மூலம் முதல்முறையாகப் புனித ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்ளும் பயணிகளுக்கு வழங்கப்படும் ரூ(.25,000 மானியம், ரூ. 35,000 ஆக உயர்த்தப்படும்.
கிறிஸ்தவ மற்றும் முஸ்லிம் மகளிர் உதவும் சங்கங்கள் ரூ. 1.05 கோடி ஒதுக்கீட்டில் கூடுதலாகத் துவக்கப்படும். மேலும், கபர்ஸ்தான்கள், கல்லறைத் தோட்டங்களின் உள்கட்டமைப்பினை மேம்படுத்துவதற்காகத் திருத்த வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில் ரூ. 34 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.
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