பட்ஜெட் 2026: 'மை ஹோம்' திட்டம்! அனைவருக்கும் தரமான வீடு!

தமிழ்நாட்டில் அனைவருக்கும் தரமான வீடு வழங்க வழிவகை செய்யப்படும் என பட்ஜெட் உரையில் அமைச்சர் மரியவில்சன் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாட்டில் முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசின் 2026- 27 ஆம் நிதியாண்டுக்கான முதல் நிதிநிலை அறிக்கையை நிதியமைச்சர் மரியவில்சன், பேரவையில் தாக்கல் செய்து உரையாற்றி வருகிறார்.
இதில் வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறைக்கு 8,852 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்றார்.
அனைவருக்கும் தரமான வீடு
24,131 அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகள் இவ்வாண்டில் நிறைவு பெறுகிறது. 14,194 புதிய அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகள் கட்டுமானம் தொடங்கப்படுகிறது.
அனைத்து மக்களுக்கும் அடிப்படை வசதிகளுடன் கூடிய தரமான குடியிருப்புகள் வழங்கப்படும்.
'மை ஹோம்' திட்டம்
மாநகர இளைஞர் மற்றும் குடும்ப வீட்டு வசதித் திட்டமான 'MY-HOME' திட்டம் சென்னைப் பெருநகரத்தில் அறிமுகம். இதற்காக ரூ.15,000 கோடி முதலீடு செய்யப்படவுள்ளது. இதன்படி அடுத்த 7 ஆண்டுகளில் 1 லட்சம் வீடுகள் கட்டப்படும்.
குறைந்த வருமானக் குடும்பங்கள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு பாதுகாப்பான, தரமான குடியிருப்புகளாக அமையும் என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
வெற்றி வீடு திட்டம்
புதிய மாநில வீட்டுவசதித் திட்டமான வெற்றி வீடு திட்டம் அறிமுகம்
வீட்டு அலகுத் தொகை ரூ. 3.10 இலட்சத்தில் இருந்து ரூ. 5 இலட்சமாக உயர்வு
முதல் ஆண்டிலேயே 70,000 வீடுகளுக்கு ஒப்புதல்
ரூ. 3,500 கோடி மதிப்பீட்டில் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்.
Summary
TN Budget 2026: Quality Housing for All in tamilnadu
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