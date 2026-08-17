சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (ஆக. 17) எந்தெந்த வழக்குகள் விசாரணை?

தமிழக நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன், திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்டோரின் வழக்குகள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (ஆகஸ்ட் 17) விசாரணைக்கு வருகின்றன.
1. எம்எல்ஏக்கள் ராஜிநாமாவை ஏற்ற பேரவைத் தலைவர் உத்தரவுக்கு எதிராக அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி தொடர்ந்த வழக்கு இன்று விசாரிக்கப்படுகிறது.
2. நீட் தேர்வுக்கு எதிரான இருசக்கர வாகனப் பேரணிக்கு அனுமதி கோரி திக தாக்கல் செய்த வழக்கும் இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது.
3. சொத்துக் குவிப்பு வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் தொடர்ந்த வழக்கு மீதான விசாரணையும் நடைபெறுகிறது.
4. சகோதரரை தாக்கிய விவகாரம்: தமிழக நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் தாக்கல் செய்த வழக்கும் இன்று விசாரணை செய்யப்பட உள்ளது.
Summary
Cases involving Tamil Nadu Finance Minister Wilson, former DMK Minister M. R. K. Panneerselvam, and others are coming up for hearing in the Madras High Court today (August 17).
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