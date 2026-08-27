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சென்னையை கண்காணிக்க ஆதவ் அர்ஜுனா தலைமையில் 7 அமைச்சா்கள் குழு

சென்னை மாநகராட்சியில் வளா்ச்சிப் பணிகளை மேற்கொள்ளவும், பேரிடா் காலங்களில் பணிகளைத் துரிதமாக மேற்கொள்ளவும் அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா தலைமையில் 7 அமைச்சா்கள் கொண்ட குழுவை தமிழக அரசு நியமித்துள்ளது.

minister Aadhav Arjuna

ஆதவ் அர்ஜுனா - எக்ஸ்

Published On :27 ஆகஸ்ட் 2026, 2:22 am IST

சென்னை மாநகராட்சியில் வளா்ச்சிப் பணிகளை மேற்கொள்ளவும், பேரிடா் காலங்களில் பணிகளைத் துரிதமாக மேற்கொள்ளவும் பொதுப்பணித் துறை அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா தலைமையில் 7 அமைச்சா்கள் கொண்ட குழுவை தமிழக அரசு நியமித்துள்ளது.

இதற்கான அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. 7 அமைச்சா்களுக்கும் மாநகராட்சி மண்டலங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

அமைச்சா்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட மண்டலம், பொறுப்பு அமைச்சா்கள் விவரம்: திருவொற்றியூா், மணலி-எஸ்.ரமேஷ் (இந்து சமய அறநிலையத் துறை), மாதவரம், தண்டையாா்பேட்டை- த .லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் (வணிகவரி, பத்திரப் பதிவுத் துறை), ராயபுரம், திரு.வி.க. நகா்- கே.ஜி.அருண்ராஜ் (மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை), அம்பத்தூா், அண்ணா நகா், தேனாம்பேட்டை- விஜய் பாலாஜி (கைத்தறி துணிநூல் துறை), கோடம்பாக்கம், வளசரவாக்கம்-டி.கே.பிரபு (கனிமவளத் துறை), ஆலந்தூா், அடையாா் - விஜய் தமிழன் பாா்த்திபன் (போக்குவரத்துத் துறை), பெருங்குடி, சோழிங்கநல்லூா்-க.விக்னேஷ் (மதுவிலக்கு ஆயத்தீா்வைத் துறை).

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