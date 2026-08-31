தங்கம் அதிரடி விலை சரிவு! வெள்ளி விலை? ஆக. 31 விலை நிலவரம்!
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை திங்கள்கிழமை காலை அதிரடியாக குறைந்திருப்பது பற்றி...
இன்றைய தங்கம், வெள்ளி நிலவரம்! - கோப்புப்படம்
சென்னை: ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை திங்கள்கிழமை காலை (ஆக. 30) அதிரடியாக பவுனுக்கு ரூ.1,080 குறைந்து, ரூ.1,14,960-க்கு விற்பனையாகிறது.
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை வெள்ளிக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.1,200 உயா்ந்து, ரூ.1,18,400-க்கு விற்பனையானது. சனிக்கிழமை, தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.295 குறைந்து, ரூ.14,505-க்கு விற்பனையானது. பவுனுக்கு ரூ.2,360 குறைந்து, ரூ.1,16,040 விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று(ஆக 31) தங்கம் விலை மேலும் குறைந்துள்ளது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.135 குறைந்து, ரூ.14,370-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.1,080 குறைந்து, ரூ.1,14,960-க்கு விற்பனையாகிறது.
தங்கள் கடந்த 29 ஆம் தேதி முதல் இதுவரை பவுனுக்கு ரூ.3,440 குறைந்துள்ளது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி கிராம் ரூ.260-க்கும், கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.2,60,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.
Summary
Sharp drop in gold prices! Silver prices? Price status for August 31!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.