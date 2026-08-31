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தங்கம் அதிரடி விலை சரிவு! வெள்ளி விலை? ஆக. 31 விலை நிலவரம்!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை திங்கள்கிழமை காலை அதிரடியாக குறைந்திருப்பது பற்றி...

Gold and silver rate

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி நிலவரம்! - கோப்புப்படம்

Published On :31 ஆகஸ்ட் 2026, 10:56 am IST

சென்னை: ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை திங்கள்கிழமை காலை (ஆக. 30) அதிரடியாக பவுனுக்கு ரூ.1,080 குறைந்து, ரூ.1,14,960-க்கு விற்பனையாகிறது.

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை வெள்ளிக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.1,200 உயா்ந்து, ரூ.1,18,400-க்கு விற்பனையானது. சனிக்கிழமை, தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.295 குறைந்து, ரூ.14,505-க்கு விற்பனையானது. பவுனுக்கு ரூ.2,360 குறைந்து, ரூ.1,16,040 விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று(ஆக 31) தங்கம் விலை மேலும் குறைந்துள்ளது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.135 குறைந்து, ரூ.14,370-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.1,080 குறைந்து, ரூ.1,14,960-க்கு விற்பனையாகிறது.

தங்கள் கடந்த 29 ஆம் தேதி முதல் இதுவரை பவுனுக்கு ரூ.3,440 குறைந்துள்ளது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி கிராம் ரூ.260-க்கும், கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.2,60,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.

Summary

Sharp drop in gold prices! Silver prices? Price status for August 31!

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