தமிழ்நாடு

தேர்தல் இருந்தும்... மாற்றம் இல்லாத ஏமாற்றம்! - பட்ஜெட் பற்றி கனிமொழி

மத்திய பட்ஜெட் குறித்து திமுக எம்.பி. கனிமொழி விமர்சனம்...
கனிமொழி எம்.பி.
கனிமொழி எம்.பி.
Updated on
1 min read

மாற்றம் இல்லாத ஏமாற்றம் என மத்திய பட்ஜெட்டை திமுக நாடாளுமன்றக் குழுத் தலைவர் கனிமொழி விமர்சித்துள்ளார்.

2026- 27 ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மக்களவையில் இன்று(பிப். 1) தாக்கல் செய்து உரையாற்றினார்.

தமிழ்நாடு, கேரளம் உள்ளிட்ட பேரவைத் தேர்தல்கள் நடைபெறவுள்ள மாநிலங்களுக்கு அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், பெரிதாக எந்த அறிவிப்பும் இல்லை.

திமுக எம்.பி. கனிமொழி இந்த பட்ஜெட் குறித்து தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், "மாற்றம் இல்லாத ஏமாற்றம்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

மற்றொரு பதிவில், "இந்த பட்ஜெட்டில் மத்திய பாஜக அரசுக்கு தமிழ்நாட்டை நினைவுகூர வைப்பதற்கு, தேர்தல்களால்கூட முடியவில்லை" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Summary

DMK MP Kanimozhi criticizes the Union Budget

கனிமொழி எம்.பி.
சென்னை உள்பட 7 நகரங்களில் அதிவேக ரயில் பாதை! - பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு
கனிமொழி எம்.பி.
கீழடி, மெட்ரோ, ரயில் திட்டங்கள் இல்லை! தமிழ்நாட்டின் வளங்களைச் சுரண்டவே இந்த பட்ஜெட்! - சு. வெங்கடேசன்
கனிமொழி எம்.பி.
பங்குச்சந்தை முதலீட்டாளர்களுக்கு 'செக்' வைத்த பட்ஜெட்! எஸ்டிடி என்பது என்ன?

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Dmk Kanimozhi
Union Budget 2026

Related Stories

No stories found.