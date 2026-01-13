அரிய வகை நட்சத்திர ஆமை மீட்பு!

நெல்லை மாவட்டம் பனகுடி அருகே உள்ள ஒரு தனியார் தோட்டத்தில் அரிய வகை நட்சத்திர ஆமை ஒன்று பிடிபட்டது. அதனைப் பொதுமக்கள் மீட்டு வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
பனகுடி அடுத்த ரோஸ்மியாபுரம் பகுதியில் ஒரு தனியார் தோட்டம் உள்ளது. நேற்று இந்தப் பகுதியில் அரிய வகை இனத்தைச் சேர்ந்த 'நட்சத்திர ஆமை' (Star Tortoise) ஒன்று ஊர்ந்து செல்வதை அங்கிருந்தவர்கள் பார்த்தனர்.
அதன் ஓட்டில் இருந்த அழகான மற்றும் வினோதமான நட்சத்திர வடிவிலான கோலங்களைக் கண்டு அப்பகுதி மக்கள் வியப்படைந்தனர்.
வனத்துறையிடம் ஒப்படைப்பு:
நட்சத்திர ஆமைகள் என்பது பாதுகாக்கப்பட்ட மற்றும் அழிந்து வரும் ஒரு அரிய வகை உயிரினம் என்பதால், அதனைப் பார்த்த பொதுமக்கள் உடனடியாக லாவகமாகப் பிடித்து வைத்தனர். பின்னர் இது குறித்து திருக்குறுங்குடி வனத்துறையினருக்குத் தகவல் தெரிவித்தனர்.
தகவல் அறிந்ததும் வனச்சரகர் யோகேஸ்வரன் தலைமையிலான வனத்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர். அவர்களிடம் பொதுமக்கள் அந்த நட்சத்திர ஆமையைப் பத்திரமாக ஒப்படைத்தனர்.
வனப்பகுதியில் விடுவிப்பு:
மீட்கப்பட்ட அந்த ஆமை ஆரோக்கியமாக இருப்பதை உறுதி செய்த வனத்துறையினர், அதனைப் பாதுகாப்பாக வாகனத்தில் கொண்டு சென்றனர்.
பின்னர் மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாத அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் அந்த நட்சத்திர ஆமை பாதுகாப்பாக விடுவிக்கப்பட்டது.
