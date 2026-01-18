தமிழ்நாடு
நாளை தமிழக காங்கிரஸ் செயற்குழுக் கூட்டம்!
தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் செயற்குழுக் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜன.20) நடைபெறும் என அந்தக் கட்சியின் மாநிலத் தலைவா் கு. செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை: தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் செயற்குழுக் கூட்டம் கட்சி அலுவலகமான சத்தியமூா்த்தி பவனில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜன.20) பிற்பகல் 12 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது. இந்தக் கூட்டத்தில் சட்டப்பேரவை தோ்தல் ஆயத்தப் பணி குறித்தும், கட்சியின் ஆக்கப் பணிகள் குறித்தும் விவாதிக்கப்படவுள்ளன.
இந்தக் கூட்டத்தில் தமிழக சட்டப்பேரவை காங்கிரஸ் கட்சி தலைவா் எஸ்.ராஜேஷ்குமாா், அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் தமிழக பொறுப்பாளா் கிரிஷ் சோடங்கா், அகில இந்திய காங்கிரஸ் செயலா்கள் சூரஜ் எம்.என். ஹெக்டே, நிவேதித் ஆல்வா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்கவுள்ளனா் என்று தெரிவித்துள்ளாா்.