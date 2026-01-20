தங்கம், வெள்ளி விலைகள் வரலாறு காணாத உயர்வு!

சென்னையில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலைகள் வரலாறு காணாத வகையில் உயர்ந்து புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.
சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை இன்று(ஜன. 20) சவரனுக்கு ரூ.1,280 உயர்ந்து ரூ.1 லட்சத்து 8 ஆயிரத்து 880-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை சென்ற வாரத் தொடக்கம் முதலே தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது. சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை கடந்த சனிக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ.400 உயர்ந்து ரூ.1 லட்சத்து 6 ஆயிரத்து 240-க்கு விற்பனையானது.
தொடர்ந்து வாரத்தின் முதல் நாளான திங்கள்கிழமை தங்கம் விலை அதிரடியாக சவரனுக்கு ரூ.1,360 உயர்ந்து ரூ.1 லட்சத்து 7 ஆயிரத்து 600-க்கும் விற்பனையாகி புதிய உச்சத்தை தொட்டது.
இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 160 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,610-க்கும் சவரனுக்கு ரூ.1,360 உயர்ந்து ரூ.1 லட்சத்து 8 ஆயிரத்து 880-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதேபோல, வெள்ளி விலையும் கிராமுக்கு ரூ. 12 உயர்ந்து ரூ.330-க்கும், ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ. 12,000 உயர்ந்து ரூ.3.30 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
