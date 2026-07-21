விளாத்திக்குளம் சட்டப்பேரவை தொகுதி உறுப்பினா் ஜீ.வி.மாா்க்கண்டேயன் பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் திங்கள்கிழமை அடைக்கப்பட்டாா்.
திமுக பொதுக்கூட்டத்தில், தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் குறித்து, விளாத்திகுளம் எம்எல்ஏ ஜீ.வி.மாா்க்கண்டேயன் அவதூறாக பேசியதாக தூத்துக்குடி மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
இந்நிலையில் திங்கள்கிழமை அதிகாலை மாவட்ட குற்றப்பிரிவு ஆய்வாளா் ஜானகி தலைமையில், ஜீ.வி.மாா்க்கண்டேயனை விளாத்திகுளத்தில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் வைத்து கைது செய்தனா்.
விசாரணைக்குப் பின் மாவட்ட குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவா் நீதிமன்றத்தில் அவா் ஆஜா் படுத்தப்பட்ட நிலையில் அவரை 15 நாள் நீதிமன்றக்காவலில் அடைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டாா். இதையடுத்து அவா் திங்கள்கிழமை இரவு பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறைக்கு பலத்த பாதுகாப்புடன் அழைத்துவரப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.
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