Dinamani
தில்லியில் சிஜேபியின் போராட்டத்தில் பங்கேற்கத் தயார்! - மமதா பானர்ஜிசென்னையில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் போராட்டம்! நீட் தேர்வு அறவே கூடாது என்பதுதான் சமரசமற்ற, உறுதியான நிலைப்பாடு: தவெக!தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார் சோனம் வாங்சுக்!பிரதமர் வீடு அருகே போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ராகுல் காந்தி, அகிலேஷ் யாதவ் கைது!ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் கட்சியினர் கைதுவீட்டு வசதி வாரியத் தலைவராக சிவா நியமனம்!
/
தமிழ்நாடு

புதிய பாடத்திட்டத்துடன் பிப்ரவரியில் ‘கேட்’ தோ்வு

ஐஐடிக்கள், இந்திய அறிவியல் நிறுவனங்களில் முதுநிலை, முனைவா் பட்டப் படிப்பு சோ்க்கைக்கான பட்டதாரி பொறியியல் திறனறித் தோ்வுக்கான (‘கேட்’) தேதிகளை சென்னை ஐஐடி அறிவித்துள்ளது.

News image

கோப்புப்படம்.

Updated On :22 ஜூலை 2026, 1:39 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஐஐடிக்கள், இந்திய அறிவியல் நிறுவனங்களில் முதுநிலை, முனைவா் பட்டப் படிப்பு சோ்க்கைக்கான பட்டதாரி பொறியியல் திறனறித் தோ்வுக்கான (‘கேட்’) தேதிகளை சென்னை ஐஐடி அறிவித்துள்ளது. இந்தத் தோ்வு வினாத் தாள்கள் புதிய பாடத் திட்டங்களுடன் திருத்தப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

45-ஆவது ஆண்டாக நடைபெறும் தோ்வை நடத்தும் ஒருங்கிணைப்புப் பணி நிகழாண்டு சென்னை ஐஐடி-க்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு:

சென்னை ஐஐடி நடத்தும் இந்தத் தோ்வுக்கு பாடத் திட்டம் திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. புதிய முறையில் வினாத்தாள் வழங்கப்படும். அதனடிப்படையில், ரோபாட்டிக்ஸ் (இயந்திர மனிதவியல்), ஆட்டோமேஷன் (தானியக்கம்) போன்ற வினாத்தாள்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஜவுளிப் பொறியியல், ஃபைபா் அறிவியல் போன்றவை பொறியியல் அறிவியல் பிரிவின் கீழ் உள்பிரிவுத் தாளாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.

கணினி அடிப்படையில் நடத்தப்படும் கேட் தோ்வில் மொத்தம் 30 தோ்வுத் தாள்கள் உள்ளன. வழக்கம்போல் வினாத் தாள்கள் ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே இருக்கும். அனுமதிக்கப்பட்ட இரு தோ்வுத் தாள்களில் விண்ணப்பதாரா்கள் ஏதேனும் ஒன்றையோ அல்லது இரண்டையுமோ எழுதுவதற்கு தோ்ந்தெடுக்கலாம். விண்ணப்பதாரா்கள் பெறும் ‘கேட்’ மதிப்பெண், தோ்வு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து 3 ஆண்டுகளுக்குச் செல்லத்தக்கதாகும்.

டிஜி லாக்கா் பதிவு: தோ்வு நியாயமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் தோ்வை நடத்தும் விதமாக டிஜி லாக்கா், முகப் பதிவு மூலமாக இணையவழிப் பதிவு செய்யப்படும். எனவே, தோ்வுக் கூடங்களுக்குள் தடையின்றி செல்வதற்கு தேவையான இந்த மேம்படுத்தப்பட்ட பதிவு அம்சங்களைப் பயன்படுத்துமாறு விண்ணப்பதாரா்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறாா்கள். பல்வேறு பாடங்களில் விண்ணப்பதாரா்களின் புரிதலை மதிப்பீடு செய்யக்கூடிய தேசிய அளவிலான இந்தத் தோ்வுகள் 2027 பிப்.6, 7, 13, 14, 20, 21 ஆகிய தேதிகளில் முற்பகல், பிற்பகல் என இரு அமா்வுகளாக நடைபெறும்.

முன்னதாக இந்தத் தோ்வுக்கான விண்ணப்பப் பதிவு வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் வாரத்துக்கு பின்னா் தொடங்கும். இதுதொடா்பான விவரங்களுக்கு அதிகாரபூா்வ இணையதளத்தை காணலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஜிப்மா் முதுநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கு ஜூலை 15-இல் 9 நகரங்களில் நுழைவுத்தோ்வு

ஜிப்மா் முதுநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கு ஜூலை 15-இல் 9 நகரங்களில் நுழைவுத்தோ்வு

டி.ஜி.வைணவக் கல்லூரி முதுநிலை மாணவா்களுக்கான அறிமுக நிகழ்வு

டி.ஜி.வைணவக் கல்லூரி முதுநிலை மாணவா்களுக்கான அறிமுக நிகழ்வு

சென்னை மாநகராட்சியில் பதவி உயா்வு பெற்ற 17 முதுநிலை வருவாய் அலுவலா் ஒரே நாளில் மாற்றம்

சென்னை மாநகராட்சியில் பதவி உயா்வு பெற்ற 17 முதுநிலை வருவாய் அலுவலா் ஒரே நாளில் மாற்றம்

அழகப்பா பல்கலைக்கழக இணைப்புக் கல்லூரிகளின் முதுநிலை தோ்வு முடிவுகள் வெளியீடு

அழகப்பா பல்கலைக்கழக இணைப்புக் கல்லூரிகளின் முதுநிலை தோ்வு முடிவுகள் வெளியீடு

விடியோக்கள்

ஜனநாயகத்தின் மீது தவெகவிற்கு நம்பிக்கை இல்லை - கனிமொழி | TVK | DMK

ஜனநாயகத்தின் மீது தவெகவிற்கு நம்பிக்கை இல்லை - கனிமொழி | TVK | DMK

ஜன நாயகன் படம் உருவானது எப்படி? இயக்குநர் H. Vinoth பேட்டி!

ஜன நாயகன் படம் உருவானது எப்படி? இயக்குநர் H. Vinoth பேட்டி!

பதவியோகம் தரும் ராமபிரான்! | Kumbakonam Ramaswamy Temple | திருக்கோயில் வலம்

பதவியோகம் தரும் ராமபிரான்! | Kumbakonam Ramaswamy Temple | திருக்கோயில் வலம்

அண்ணாமலையிடமிருந்து BJP க்கு திரும்புகிறார்கள் | CM Vijay | TVK | Sumathi Megavarnam | Annamalai

அண்ணாமலையிடமிருந்து BJP க்கு திரும்புகிறார்கள் | CM Vijay | TVK | Sumathi Megavarnam | Annamalai