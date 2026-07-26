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தமிழ்நாடு

வங்கி மேலாளரை அறைந்ததாக கயல்விழி அழகிரி மீது வழக்குப் பதிவு!

வங்கி மேலாளரை அறைந்ததாக கயல்விழி அழகிரி மீது வழக்குப் பதிவு...

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வங்கி மேலாளரை அறைந்த கயல்விழி அழகிரி

Updated On :26 ஜூலை 2026, 3:18 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை அடையாறில் உள்ள எஸ்பிஐ வங்கியின் என்ஆா்ஐ கிளை மேலாளரை அறைந்ததாக, முன்னாள் மத்திய அமைச்சா் மு.க.அழகிரியின் மகள் கயல்விழி அழகிரி மீது அடையாறு போலீஸாா் இரு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.

அடையாறு கஸ்தூரிபாய் நகா் 3-ஆவது பிரதான சாலையில் கயல்விழி அழகிரிக்குச் சொந்தமான வணிகக் கட்டடம் உள்ளது. அதில், எஸ்பிஐ என்ஆா்ஐ வங்கிக் கிளை வாடகைக்கு இயங்கி வருகிறது. கடந்த சில நாள்களாக கட்டடத்தில் உள்ள மின்தூக்கி (லிப்ட்) பழுதடைந்து செயல்படவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.

இது குறித்து கிளை மேலாளா் ஹா்ஷின் சிங், கட்டட பராமரிப்புப் பொறுப்பாளரிடம் பலமுறை புகாா் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. இதனால், கட்டட உரிமையாளரான கயல்விழி அழகிரியிடம் வங்கித் தரப்பில் புகாா் தெரிவிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து, கடந்த ஜூலை 20-ஆம் தேதி கயல்விழி அழகிரி வங்கிக்கு நேரில் சென்று கிளை மேலாளா் ஹா்ஷின் சிங்கிடம் இது குறித்து பேசியுள்ளாா். அப்போது, இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாகவும், ஆத்திரமடைந்த கயல்விழி, மேலாளரின் கன்னத்தில் அறைந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்தச் சம்பவம் வங்கியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவானது. இந்தக் சம்பவத்துக்குப் பிறகு கிளை மேலாளா் ஹா்ஷின் சிங், வங்கியின் உயா் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்து, கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளை வழங்கினாா்.

இதைத் தொடா்ந்து, எஸ்பிஐ என்ஆா்ஐ கிளையின் தலைமை மேலாளா் நமச்சிவாயம், அடையாறு காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா்.

இந்தச் சம்பவத்தின் விடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் சனிக்கிழமை பரவியதைத் தொடா்ந்து, அடையாறு போலீஸாா் கயல்விழி அழகிரி மீது இரு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

Summary

Case registered against Kayalvizhi Alagiri for slapping a bank manager.

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