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தமிழ்நாடு

தமிழகத்தில் 10 இடங்களில் வெயில் சதம்

தமிழகத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பைவிட அதிகரித்துவரும் நிலையில், சனிக்கிழமை 10 இடங்களில் 100 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பநிலை பதிவானது.

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வெயில்

Updated On :26 ஜூலை 2026, 2:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பைவிட அதிகரித்துவரும் நிலையில், சனிக்கிழமை 10 இடங்களில் 100 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பநிலை பதிவானது.

இது குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

தமிழகம், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பைவிட 2 முதல் 4 டிகிரி செல்சியஸ் வரை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்; ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

வெப்ப அளவு: சனிக்கிழமை அதிகபட்சமாக மதுரை விமான நிலையத்தில் 104.9 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவானது. திருச்சி-104.18, பாளையங்கோட்டை-103.28, மதுரை நகரம்-102.56, ஈரோடு-102.2, நாகை, வேலூா்-100.76, கரூா் பரமத்தி, தஞ்சாவூா்-100.4, சென்னை மீனம்பாக்கம்-100.04 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவானது.

மழைக்கு வாய்ப்பு: தமிழக கடலோரப் பகுதிகளில் கீழ்நிலை வளிமண்டலத்தில் பலவீனமான காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பாதை நிலவுகிறது. இதன்காரணமாக, ஞாயிறு, திங்கள் (ஜூலை 26, 27) ஆகிய இரு நாள்கள் மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னல், பலத்த காற்றுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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