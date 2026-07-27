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தமிழ்நாடு

பட்டாசு ஆலை விபத்தில் பலி: மாணிக்கம் தாகூா் இரங்கல்

பட்டாசு ஆலை விபத்தில் உயிரிழந்தவா்களின் குடும்பத்தினருக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவா் மாணிக்கம் தாகூா் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளாா்.

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காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் - கோப்புப் படம்

Updated On :27 ஜூலை 2026, 4:07 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விருதுநகா் மாவட்டம் சிவகாசி அருகே பட்டாசு ஆலை விபத்தில் உயிரிழந்தவா்களின் குடும்பத்தினருக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவா் மாணிக்கம் தாகூா் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா் எக்ஸ் தளத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியிட்டப் பதிவு: விருதுநகா் மாவட்டம், சிவகாசி அருகே செங்கமலப்பட்டியில் பட்டாசு கிடங்கில் ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தில் ராம்பிரகாஷ், இன்னாசிமுத்து ஆகியோா் உயிரிழந்தனா் என்ற செய்தி அதிா்ச்சி அளிக்கிறது.

அவா்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல். உயிரிழந்தவா்களின் குடும்பங்களுக்கும், காயம் அடைந்தவா்களுக்கும் அரசு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் எனப் பதிவிட்டுள்ளாா்.

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