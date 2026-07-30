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தமிழ்நாடு

மாற்றம் நம்மிடம் இருந்து தொடங்கட்டும்... 'வீ தலீடர்ஸ்' அமைப்பின் பிரத்யேக செயலி அறிமுகம்!

'வீ த லீடர்ஸ்'அமைப்பின் பிரத்யேக செயலியை அறிமுகம் குறித்து...

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'வீ தலீடர்ஸ்' அமைப்பின் பிரத்யேக செயலி அறிமுகம் - எக்ஸ்

Updated On :30 ஜூலை 2026, 3:53 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

'வீ த லீடர்ஸ்'அமைப்பின் பிரத்யேக செயலியை அறிமுகம் செய்துள்ள இது நம்ம இயக்கத்தின் தலைவர் கே. அண்ணாமலை, செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து, உங்கள் பகுதியில் மாற்றத்தை உருவாக்கும் பயணத்தில் நீங்களும் இணைந்திடுங்கள். சமூக மாற்றத்துக்கான தலைமைப் பயணத்தைத் தொடங்குங்கள் என மக்களுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து, எப்படிப் பயன்படுத்துவது என்பதை எளிமையாக விளக்கி காணொளி ஒன்றும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

'வீ த லீடர்ஸ்'அமைப்பின் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தும் வழிமுறைகள்

முதலில் கூகுள் பிளே ஸ்டோர் அல்லது ஆப் ஸ்டோரில் 'We The Leader' என தட்டச்சு செய்து செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யவும். ஏற்கெனவே வலைதளம் மூலம் இணைந்தவர்கள் 'உள்நுழை' பட்டன் வழியாகவும், புதிதாக இணைபவர்கள் 'இணைப்பு' பட்டனை வழியாகவும் இணையலாம். இந்த இரண்டு நிலைகளிலும் செல்போன் எண்ணை பதிவு செய்து கடவுச் சொல்லை உறுதிப்படுத்தியதும் சரிபார்க்கும் பட்டனை அழுத்தி இணையலாம். புதிதாக இணைபவர்கள் கூடுதலாக அடுத்து வரும் பக்கத்தில் தங்கள் பெயர், பிறந்த தேதி, மாநிலம் மற்றும் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி போன்ற சுய விவரங்களை அளித்து 'தொடர்ச்சி' பட்டனை அழுத்தி பதிவு செய்ய வேண்டும்.

அடுத்து உறுப்பினராக இணைந்ததும் முகப்பு பக்கம் திறக்கப்படும். அதில் அடிமட்டத் தலைவராக செயல்பட விருப்பமா?, தலைமைத்துவப் பயிற்சியில் பங்கேற்க விருப்பமா?, உள்ளாட்சித் தேர்தல் உள்பட பொதுத் தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்க விருப்பமா?, முன்பு தேர்தலில் போட்டியிட்டதுண்டா? என 4 முக்கியமான கேள்விகள் கேட்கப்படும். இதற்கு ‘ஆம்' அல்லது ‘இல்லை' எனப் பதிலளிக்கலாம். பதிலளிக்க விருப்பம் இல்லையெனில் அதை நிராகரிக்கலாம். சர்வே முடிந்ததும் தலைமை சேவகர் அண்ணாமலை வரவேற்பு காணொளி திரையில் தோன்றி இணைப்பு உறுதி செய்யப்படும்.

அதன்பின் முகப்பு பக்கம் திறக்கும். இதில் இயக்கத்தின் நொக்கம் தலைவர்கள் எண்ணிக்கை, நிகழ்வுகளின் காணொளி மற்றும் புகைப்படங்கள் போன்ற தகவல்கள் இருக்கும்.

இந்த செயலியில் நிகழ்வுகள், ரீல்ஸ், சுயவிவரம் என மூன்று முக்கிய பகுதிகள் உள்ளன. அதில் பகுதியில் நமது தலைவர்கள், அவர்கள் பகுதிகளில் நடத்தவிருக்கும் நிகழ்ச்சிகளின் விவரங்கள் பதியப்பட்டிருக்கும்.

'We The Leaders' செயலியை பதிவிறக்கம் செய்ய,

iPhone (App Store): https://apps.apple.com/in/app/we-the-leaders/id6785166150

Android (Google Play): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wetheleaders.wtlfapp

Summary

Let change begin with us... Exclusive app from the 'We Leaders' organization launched...

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