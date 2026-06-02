Dinamani
லெபனானில் தாக்குதல்கள் தொடா்ந்தால் போா்நிறுத்தம் ரத்து: ஈரான் எச்சரிக்கைகோடையில் அதிகரிக்கும் மாரடைப்புகள்: எச்சரிக்கும் மருத்துவர்கள்22 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கை!3வது குழந்தை பெற சலுகை அறிவிக்க தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை! விசிக எம்.பி., ரவிக்குமார்நீட்: கல்வி அமைச்சருக்கு எதிராக போராட்டம்! கரப்பான்பூச்சி கட்சித் தலைவர் இந்தியா வருகிறார்!புதிய கட்சி தொடங்கப்போகிறீர்களா? 2 நாள்களில் பதில் சொல்கிறேன் - அண்ணாமலை பேட்டிஆட்சிக்கு வந்த பிறகும் திமுகவை குறை சொல்கிறார் விஜய் : கனிமொழிரீல்ஸ் போட்டவர்கள் நியூஸ் பார்க்கிறார்கள்: இளைஞர்கள் அரசியலை கவனிக்கின்றனர் - விஜய்அரை நூற்றாண்டு சாதி, மத அரசியலை உடைத்திருக்கிறோம்: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுதிமுக - தவெக இடையேதான் போட்டி: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுசிங்கப்பெண் காவல் படை அடுத்த வாரம் தொடங்கப்படும்! முதல்வர் விஜய்திருச்சி கிழக்கில் சாமானியனை வேட்பாளராக நிறுத்துவேன்: முதல்வர் விஜய்
/
தமிழ்நாடு

பயிா்க் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்: தங்கம் தென்னரசு

கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகள் பெற்ற பயிா்க் கடன்களை தோ்தல் வாக்குறுதியின்படி முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என முன்னாள் நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு வலியுறுத்தல்

News image

தங்கம் தென்னரசு - கோப்புப் படம்

Updated On :2 ஜூன் 2026, 1:55 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகள் பெற்ற பயிா்க் கடன்களை தோ்தல் வாக்குறுதியின்படி முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று முன்னாள் நிதியமைச்சரும், திருச்சுழி சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான தங்கம் தென்னரசு வலியுறுத்தினாா்.

இது தொடா்பாக அவரின் எக்ஸ் வலைதளப் பதிவு: தோ்தல் வாக்குறுதிகளை அளிக்கும்போது குறிப்பிடப்படாத இந்திய ரிசா்வ் வங்கியின் விதிமுறைகள், அந்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டிய சூழல் வரும்போது மட்டும் காரணமாகக் கூறப்படுகிறது. இது நிா்வாகத் திறமையின்மையா அல்லது திட்டமிட்ட ஏமாற்று வேலையா என்ற கேள்வி எழுகிறது.

கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகள் பெற்ற பயிா்க் கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அண்மையில் நிதியமைச்சா் விளக்கம் அளித்துள்ளாா். இந்திய ரிசா்வ் வங்கியின் வழிகாட்டுதல்படி இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் அவா் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.

தோ்தல் அறிக்கையில், 5 ஏக்கருக்குள் நிலம் வைத்துள்ள விவசாயிகள் கூட்டுறவு வங்கிகளில் பெற்ற பயிா்க் கடன் முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்றும், 5 ஏக்கருக்கு மேல் நிலம் வைத்துள்ள விவசாயிகளின் பயிா்க் கடன் 50 சதவீதம் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்றும் வாக்குறுதி அளித்திருந்தனா்.

விதிமுறைகள் குறித்து முன்கூட்டியே தெரிந்திருந்தும் வாக்குறுதி அளித்து, தோ்தல் முடிந்த பிறகு ரிசா்வ் வங்கியின் வழிகாட்டுதலைக் காரணம் காட்டுவது விவசாயிகளை ஏமாற்றும் செயல். தோ்தலுக்கு முன் அளிக்கப்பட்ட வாக்குறுதிப்படி, புதிய அரசின் முதல் நிதிநிலை அறிக்கையிலேயே விவசாயிகளின் பயிா்க் கடனை முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்யும் அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டும் எனப் பதிவிட்டுள்ளாா்.

தொடர்புடையது

பயிா்க் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தி விவசாயிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

பயிா்க் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தி விவசாயிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

விவசாயிகளுக்கு தவெக அரசு துரோகம்: தங்கம் தென்னரசு

விவசாயிகளுக்கு தவெக அரசு துரோகம்: தங்கம் தென்னரசு

டிராக் ரெகார்ட்! பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி - முதல்வர் விஜய் சொன்னதும் செய்ததும்!

டிராக் ரெகார்ட்! பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி - முதல்வர் விஜய் சொன்னதும் செய்ததும்!

பயிா்க்கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பை மறு பரிசீலனை செய்யக் கோரிக்கை

பயிா்க்கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பை மறு பரிசீலனை செய்யக் கோரிக்கை

விடியோக்கள்

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி