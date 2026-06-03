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தமிழ்நாடு

முதல்வர் விஜய் தலைமையில் முதல் அமைச்சரவைக் கூட்டம்!

தமிழக முதல்வர் விஜய் தலைமையில் முதல் அமைச்சரவைக் கூட்டம் ஜூன் 5 அன்று நடைபெறவுள்ளது.

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முதல்வர் ச. ஜோசப் விஜய் - கோப்புப்படம்

Updated On :38 வினாடிகள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழக முதல்வர் விஜய் தலைமையில் முதல் அமைச்சரவைக் கூட்டம் ஜூன் 5 அன்று நடைபெறவுள்ளது.

Summary

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தனிப்பெரும் கட்சியாக வெற்றிபெற்று கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவுடன் விஜய்யின் தவெக ஆட்சியைப் பிடித்தது. விஜய் முதல்வராகப் பதவியேற்றார்.

ஆட்சியமைத்த பின் அமைச்சரவை அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் கூட்டணி கட்சிகளான காங்கிரஸ், விசிக, ஐயுஎம்எல் போன்ற கட்சிகளுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் வழங்கி ஆட்சியில் பங்களிப்பு வழங்கினார் முதல்வர் விஜய்.

இதனைத் தொடர்ந்து, முதல்வர் விஜய் தலைமையில் அமைச்சரவைக் கூட்டம் வருகிற ஜூன் 5 அன்று காலை 11 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெறும் என செய்தி வெளியாகியுள்ளது.

தவெக ஆட்சியமைத்த பின் முதல் முறையாக அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது.

Summary

Cabinet Meeting Led by Chief Minister Vijay

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