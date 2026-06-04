இந்தியா கூட்டணியில் திமுக இல்லை: டி.கே.எஸ். இளங்கோவன்

இந்தியா கூட்டணியில் திமுக இல்லாததால், ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்கவில்லை என்று கட்சியின் செய்தித் தொடர்பாளர் டி.கே.எஸ். இளங்கோவன் வியாழக்கிழமை தெரிவித்துள்ளார்.
ஜூன் 8 ஆம் தேதி தில்லியில் நடைபெறும் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்க காங்கிரஸ் அழைப்பு விடுத்திருந்த நிலையில், இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்கப் போவதில்லை என திமுக அறிவித்துள்ளது.
இது குறித்து டி.கே.எஸ் இளங்கோவன் பேசியதாவது:
இந்தியா கூட்டணியில் திமுக இல்லை. எனவே, நாங்கள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்கவில்லை. நடைபெற இருக்கும் உள்ளாட்சித் தேர்தலிலும், நாடாளுமன்றத் தேர்தலிலும் தவெகவுடன் போட்டியிடப் போவதாக காங்கிரஸ் கூறியுள்ளது. அதன் அர்த்தம் காங்கிரஸ் திமுகவுடன் இல்லை என்பதுதான். திமுகவிலிருந்து விலகுவதாக காங்கிரஸ் தெரிவித்தது. அப்படியென்றால், இந்தியா கூட்டணியில் நம்மால் எப்படி தொடர முடியும்? அதனால்தான் நாங்கள் பங்கேற்க மாட்டோம் என்று கூறினோம்.
எங்கள் கூட்டணியில் வெற்றி பெற்ற ஐந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அவர்களிடம் உள்ளனர். நாங்கள் அவர்களுக்கு ஒரு மாநிலங்களவை இடத்தைக் கொடுத்திருந்தோம். அதன்பிறகு, இந்த சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் எங்கள் தலைவருக்கு நன்றி சொல்லக்கூட வரவில்லை.
28 தொகுதிகளில் எங்களுடைய தொண்டர்கள் அவர்களுக்காக வேலை செய்து இருக்கிறார்கள். இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள எத்தனை கட்சிகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்கின்றன என்று பார்ப்போம் எனத் தெரிவித்தார் டி.கே.எஸ். இளங்கோவன்.
Summary
DMK spokesperson T.K.S. Elangovan stated on Thursday that the party did not participate in the consultative meeting as it is not part of the INDIA alliance.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.